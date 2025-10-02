Beatriz Argüello protagoniza ‘Carmen, nada de nadie’, la obra sobre la vida de Carmen Díez de Rivera, en el Teatro Cuyás

Carmen Díez de Rivera, considerada «la musa de la Transición», fue una mujer de inteligencia brillante y voluntad férrea, que alcanzó un puesto nunca antes ocupado por otra mujer en España: jefa del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. La actriz Beatriz Argüello la pone en pie en el escenario en el montaje Carmen, nada de nadie, una producción de Tablas y más Tablas y el Teatro Español, que acoge este fin de semana el Teatro Cuyás.

El director insular de Cultura, Serafín Sánchez; el director artístico del Teatro Cuyás, Gonzalo Ubani y la actriz Beatriz Argüello presentaron este montaje en el que el público asiste a un relato íntimo y político, donde se desgranan los momentos más trascendentales de su carrera y los secretos familiares que marcaron su destino.

La protagonista de la obra explicó que en el espectáculo «la gente mayor que vivió esa época se emociona muchísimo y la gente joven conoce a alguien que no conocía. Es una función que emociona, instruye y que genera debate sobre quién era ella y por qué no se le conoce».

«Es importante poner el foco en este tipo de personas, también hoy en día, desde todos los ámbitos, a nivel divulgativo, periodístico, artístico, científico, es decir, es clave empezar a ver desde otros puntos de vista, como en este caso desde la visión de Carmen», subraya Argüello.

Por su parte, Gonzalo Ubani, afirmó que «por desgracia fue una persona que conoce muy poca gente, incluso aquellos que creen saber sobre la Transición, a pesar de que fue jefa de Gabinete de Adolfo Suárez, nada menos, y es un personaje con muchas aristas, perfecto para el teatro».

Una de las grandes figuras políticas de España

El director insular de Cultura destacó que se trata de un personaje que es una de las grandes figuras políticas de España durante la transición hacia la democracia, que ocupó un puesto importante, y fue un símbolo de la mujer empoderada.

«Es un momento idóneo para asistir, sobre todo para las generaciones jóvenes, ya que es una oportunidad para conocer esa parte de la historia de nuestro país de primera mano», añadió Sánchez

Su historia personal, llena de contradicciones y de una búsqueda constante de libertad, se enlaza con algunos de los episodios más relevantes de la historia reciente del país. Para quienes deseen profundizar en la figura de Carmen Díez de Rivera, también tienen a su disposición el documental Carmen Díez de Rivera: Quiero ser libre, dirigido por Jesús López Jordán y emitido en La 2 de RTVE.

En esta obra se busca retratar a una mujer que luchó contra lo establecido, que no se conformó con los privilegios de clase y que entendió la política como un ejercicio de responsabilidad y servicio a la democracia.

El director de la obra, Fernando Soto, es también reconocido por sus trabajos en espectáculos como La Comedia de los Errores o la famosa serie de Netflix La Casa de Papel.

El montaje, escrito por Francisco M. Justo Tallón y Miguel Pérez García, se representará en el Teatro Cuyás los días 3 y 4 de octubre, a las 19.30 horas. Con un elenco encabezado por Beatriz Argüello, junto a Oriol Tarrasón, Ana Fernández y Víctor Massan.

Con una duración aproximada de una hora y veinte minutos, la producción ofrece una puesta en escena sobria y potente, que pone en primer plano la fuerza de la palabra y la interpretación actoral. Las entradas ya están a la venta en la web http://www.teatrocuyas.com y cuentan con descuentos para diferentes colectivos.