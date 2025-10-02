El CAAM presenta seis piezas existencialistas de Sergio Calvo como una "antesala" del Museo de Bellas Artes de Gran Canaria

El patio interior del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) era ayer un hervidero de gente apretada en la breve sala de la calle Balcones. En palabras del director del centro, Orlando Britto, un «llenazo» que congregó en simultáneo al ala periodística que asistía a la rueda de prensa y los visitantes de la inauguración de la muestra Pinturas del artista Sergio Calvo, una «antesala» del patrimonio que albergará el futuro Museo de Bellas Artes de Gran Canaria (MUBEA) y una muestra de pulso propio organizada por el CAAM, en lo que se mantiene el cierre por obras de rehabilitación en el edificio principal.

El centro artístico honra en esta muestra de seis piezas de gran formato el legado de Calvo (Las Palmas de Gran Canaria, 1920-2010), pupilo de Néstor-Martín Fernández de la Torre, un patrimonio donado ayer por Ana Calvo, representante de la familia del artista grancanario. Estos seis lienzos serán parte de los fondos del MUBEA.

"Un hombre de teatro"

Como artista plástico vinculado a la Escuela Luján Pérez, articulista, urbanista y «hombre de teatro» de ecos nestorianos, Calvo vehiculó desde los óleos las temáticas trascendentales de su pensamiento, influidas por el manifiesto La rebelión de las masas de su gran icono Ortega y Gasset, a través del cual entendía el papel del ser humano en una sociedad intolerante, en conflicto permanente, el rol emergente y vital de la mujer o la libertad como anhelo constante. El escueto espacio expositivo alberga hasta el 2 de noviembre estas piezas expuestas en penumbra y que se reclinan hacia el dramatismo juvenil que tiñeron los viajes a la Europa de posguerra del artista grancanario.

En el centro de ese pensamiento crítico brilla la serie Tetralogía de las Masas —compuesta por el cuarteto Éxodo, Masa Estática, Masa en Tensión, Energética—, una secuencia donde Calvo expone las inquietudes orteguianas, como la pérdida de la singularidad frente a la masa anónima. El corte de existencialista de Calvo «resuena en el tiempo que estamos viviendo», según apuntó Britto.

Los ecos de Néstor

Por otro lado, el recorrido se compone de un tono intimista. Néstor Martín Fernández de la Torre fue su gran mentor y de su pupilo llegó a decir que «de cuantos tuve, ninguno supo comprender mi concepción, asimilar mi manera y dar satisfacción técnica a mis exigencias». Sin embargo, la muerte prematura del figurinista deja a Calvo huérfano, y espoleado por la Sociedad Amigos del Arte Néstor, recrea por encargo la mitológica-tipista en el mural perdido de Las harimaguadas. En Muerte (1939), otro homenaje a Néstor, recrea las influencias de su maestro, creador de un tipismo con apegos al folclore, a la modernización del imaginario canario y el costumbrismo.

Esta entrega de la familia Calvo prolonga la línea de donaciones a diferentes instituciones emprendida con el fallecimiento del artista en 2010. Un ejemplo es el que recibió la sala Casa Saturnitita, donación por la que los herederos entregaron en 2021 16 dibujos a grafito realizados en los años 40 correspondientes a la etapa del pintor en el Sahara.