Motivos de salud obligan a Quevedo a suspender su concierto en el Roig Arena: ya hay nueva fecha

El artista canario anuncia que tiene que posponer su concierto "por motivos de salud" con un comunicado a través de sus redes sociales

Colas para el concierto de Quevedo en el Roig Arena

Colas para el concierto de Quevedo en el Roig Arena

Amparo Barteta

Valencia

El concierto de esta noche de Quevedo era de lo más esperados del Roig Arena y, quizás por ello, la cancelación se convirtió en todo un drama para los miles de aficionados que, desde primera hora de la mañana, hacian cola en la puerta del recinto para tener un buen lugar.

El propio cantante, poco después de las 13.30 y a través de sus redes sociales, anunciaba la suspensión por "motivos de salud" y anunciaba la el concierto quedaba postpuesto para el día 25 a las 19 horas.

Archivo - El cantante Quevedo, durante su concierto, en el Movistar Arena, a 17 de febrero de 2025, en Madrid (España). Pedro Luis Domínguez Quevedo, más conocido por su nombre artístico: “Quevedo”, es un cantante y compositor español de reguetón, pop rap

Archivo - El cantante Quevedo, durante su concierto, en el Movistar Arena, a 17 de febrero de 2025, en Madrid (España).

El comunicado de la organización es el siguiente: "Desde la organización de Taste The Floor y DQE Productions, promotoras del concierto de Quevedo, se informa de que, por motivos de salud del artista, su actuación prevista para hoy, 2 de octubre de 2025, en el Roig Arena, queda pospuesta para el 25 de octubre de 2025 a las 19.00 horas.

En caso de no poder asistir en esta nueva fecha, los usuarios pueden solicitar la devolución de las entradas dentro del plazo legal establecido, gestionándolo siempre a través del mismo canal de venta en el que fueron adquiridas.

Post de Quevedo anunciando su cancelación

Post de Quevedo anunciando su cancelación

Por otro lado, si se deseara mantener la entrada, esta será totalmente válida para la nueva fecha del concierto.

