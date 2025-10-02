El festival Fleje de Flow combina música, baile, baloncesto y grafiti con Hoke y Bejo como cabezas de cartel

Las Palmas de Gran Canaria se prepara para vivir los próximos 11 y 12 de octubre la primera edición del Fleje de Flow Fest, un encuentro cultural que nace con la vocación de convertirse en referente de la música urbana en Canarias y que apuesta por un formato innovador: una cancha de baloncesto como escenario, donde se darán cita conciertos, competiciones deportivas, batallas de baile y arte urbano en vivo.

El festival, que se celebrará en la trasera del Parque Santa Catalina, contará con dos grandes cabezas de cartel: el rapero valenciano Hoke, uno de los artistas más prometedores de la escena nacional en su género, y el tinerfeño Bejo, ya consolidado como una de las voces más originales del panorama urbano canario.

A ellos se suman nombres destacados de las Islas como DJ Jonay, Lass Sugga, Flor Sz, Christian Cuervo, Deejay Supreme o Evando Moreira, además de una larga lista de talentos emergentes que protagonizarán showcases y sesiones «a pie de pista», en palabras del director artístico del festival, productor y Dj, SaoT.

Este encuentro llega como resultado de la consolidación de un proyecto que empezó con las Fleje de Flow Jams celebradas en la Sala Alboroto, unos conciertos en formato más íntimo que han servido desde su primera edición como plataforma para los artistas emergentes. «Lo que se inició como un apoyo pequeñito para ellos, se magnificó para hacer un evento a gran escala dentro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en un entorno como es el Parque Santa Catalina, que todo el mundo conoce, con la idea de incluir no solo lo que es la parte cultural y musical, sino también combinarlo con deporte», señaló Saot ST.

Programación

El festival arrancará el sábado 11 de octubre por la mañana, a partir de las 9.00 horas, con el 3x3 Basketball Open FIBA, que estará presente durante los dos días con partidos de baloncesto, sesiones de DJs como Dara Ortega y la presencia de speakers como Leaonthebeat y el humorista Jorge Ávila.

Por la tarde se celebrará la Style Warz Dance Battle, que reunirá a algunos de los mejores bailarines del Archipiélago, con jurado formado por UMA, Sifer y La Pose, y Dj DaniSun como Dj oficial. A estas dos actividades se podrá acceder de forma gratuita con reserva previa por aforo limitado.

Por la noche, el escenario principal recibirá a Hoke, acompañado por Dj Jonay, además de a otros artistas como Flor Sz, Lass Sugga y Evando Moreira. Los conciertos arrancarán a las 19.00 horas, en el escenario principal, para cuyo acceso se necesita una entrada de pago.

El domingo 12, la jornada continuará con más baloncesto a partir de las 11.00 y más actuaciones en directo, donde estarán presentes Ibra, Tr Maker, Superseñorita y otros artistas. La clausura correrá a cargo de Bejo, y también estarán presentes Djs como Young P, Woodhands o José Viera.

Para completar la propuesta, también habrá una zona dedicada al grafiti y al arte urbano donde el público podrá contemplar en vivo la creación de murales en los que participarán artistas como Sabotaje al Montaje, SUSO33 o Belin.

Polémica resuelta

A pocos días de su presentación oficial, el festival vivió un debate que abrió la Cooperativa Reivindicativa de Artistas Femeninas Canarias, que señaló públicamente la escasa presencia femenina en el cartel. Con la pregunta «¿Fleje de flow o fleje de hombres?», denunciaron que había un total de 25 artistas hombres frente a una única mujer.

La explicación inicial por parte de la organización fue un «no nos dimos cuenta», una justificación que generó aún más debate en redes al considerar que evidencia la falta de perspectiva de género que hay en la programación cultural en general.

Durante la presentación del festival, SaoT reconoció que «fue un fallo» y que la intención inicial del encuentro musical era que hubiera cuatro artistas femeninas como cabezas de cartel, algo que «por circunstancias no pudo ser». «Evidentemente, las mujeres tienen que tener cabida en cualquier festival, y no solo en la música, sino también en los deportes con el baloncesto femenino. Es una cosa que se tuvo que tener en cuenta en un principio y ya se miró para que sea así», indicó el director artístico de Fleje de Flow Fest.

SaoT defendió que en la programación definitiva hay un intento de equilibrar el cartel incluyendo Djs y artistas femeninas: «Es un paso como apoyo para que esto no vuelva a ocurrir y haya la misma presencia masculina y femenina, teniendo en cuenta la calidad de cualquier artista. Todos tienen derecho a participar en un evento así», recalcó.

En un panorama en el que «faltan esos espacios pequeñitos para que las pequeñas bandas puedan mostrar su arte al resto del mundo», en palabras del productor, el festival Fleje de Flow emerge como una propuesta innovadora en la que se mezclan el deporte, el baile, la música y el arte para dar visibilidad a los artistas que más lo necesitan convirtiéndose en un altavoz colectivo que late al ritmo de la ciudad.