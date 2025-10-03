El año de Alonso Quesada como protagonista del Día de las Letras Canarias se cierra con varios actos por Canarias

El Gobierno de Canarias finalizará el año de Alonso Quesada como protagonista del Día de las Letras Canariascon una programación diversa de eventos culturales en recuerdo del escritor grancanario. Así lo ha informado la Consejería de Cultura en una nota de prensa en la que agrega que el programa incluye en estos últimos meses representaciones teatrales, conciertos, grabaciones musicales, conferencias, publicaciones y rutas literarias.

Además, se dará a conocer material inédito del autor y otras iniciativas coincidiendo con el centenario de su fallecimiento en noviembre de 2025.

Homenaje a Alonso Quesada en la celebración el Día de las Letras Canarias / Andrés Cruz

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultural, Migdalia Machín, ha dicho que "la intención es cerrar este año con un homenaje a la altura de Alonso Quesada, un genio de nuestras letras cuya modernidad sigue vigente un siglo después".

Por su parte, el viceconsejero de Cultura, Horacio Umpiérrez, añadió que "con este programa buscamos difundir todavía más la relevancia de Alonso Quesada, una figura imprescindible de la literatura modernista canaria".

Conciertos, teatro y publicaciones

Este sábado, día 4, se ofrecerá en el Auditorio de Fuerteventura la pieza teatral 'Siempre: tres poemas, dos crónicas y un chello', que incluye una selección de textos escenificados, a cargo de la compañía Clapso Producciones, bajo la dirección de Israel Reyes y con Mari Carmen Sánchez, Víctor Formoso y Rubén Darío en escena, y música en directo de la chelista Paula Torres Vega.

Este mismo espectáculo, se podrá ver también el 11 de octubre en el Teatro El Salinero, en Lanzarote y el 17 en el Espacio La Granja, en Tenerife.

Ya en paralelo, se ha publicado la antología 'Camino, siempre la última palabra', preparada por el filólogo Victoriano Santana Sanjurjo.

El libro, ya disponible en librerías, se distribuirá también gratuitamente en diversas ferias del libro de Canarias, como las de La Laguna (9 de octubre) y Fuerteventura (25 de octubre), donde se organizarán mesas redondas con especialistas como Santana Sanjurjo, Víctor Álamo de la Rosa, Alejandro Krawietz. Beatriz Morales y Marcos Hormiga.

Dentro del apartado editorial, destaca asimismo la publicación del ensayo 'Alonso Quesada, la irremediable temperatura universal', de Samir Delgado, que se presentará el 30 de octubre en el Aula de Piedra de la ULPGC; el 31 de octubre en la Biblioteca Pública del Estado de Tenerife; el 3 de noviembre en la Subdelegación del Gobierno de Canarias en Madrid y el 5 de noviembre en el Instituto Cervantes de Roma. Con motivo de esta obra se dará a conocer material inédito sobre el autor.

'Doce preludios sobre poemas de Alonso Quesada'

Además, el 14 de noviembre se presentará en el Teatro Guiniguada el disco 'Doce preludios sobre poemas de Alonso Quesada', creado por el compositor Héctor Muñoz, acompañado de un concierto, dramatización de textos y coloquio.

Con todo, la Viceconsejería también ha editado el cuadernillo 'Alonso Quesada, florilegio de resignaciones', distribuido gratuitamente en actos y ferias.

Mientras, el Gobierno de Canarias ha diseñado, en colaboración con instituciones y ayuntamientos, rutas literarias por Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad que le vio nacer.

La primera tuvo lugar el pasado 27 de septiembre y se repetirá los días 18 de octubre y 15 de noviembre, con carácter gratuito previa reserva, en un recorrido por lugares vinculados a la vida y obra del autor de 'El lino de los sueños'. Además, habrá varias conferencias y mesas redondas durante estos meses.

También está previsto desarrollar recorridos guiados en Agaete bajo el título 'De la palabra al legado: Alonso Quesada y el patrimonio insular'.

