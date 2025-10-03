Taylor Swift llena los cines en una gran fiesta por el estreno de su nuevo disco: “Llevo todo el día escuchándolo en bucle”

Si hace dos años Taylor Swift llenó los cines por el estreno de la película 'The Eras Tour', una grabación especialmente pensada para sus fans de los conciertos de su última gira homónima, este viernes 3 de octubre la superestrella ha vuelto a repetir la estrategia para celebrar el lanzamiento de su nuevo disco, ‘The Life of a Showgirl’, con la película documental ‘The Official Release Party of a Showgirl’. Swift sabe que sus fans la seguirán en todos sus proyectos y, una vez más, se ha aprovechado de su devoción y sentimiento de comunidad para citarlas en una “fiesta oficial de lanzamiento”.

Más de un centenar de ‘swifties’ se han reunido este viernes en el cine Mooby Balmes a las 21:00 horas, cuando se estrenaba la película, vistiendo el 'merchandising' de la artista y con los deberes hechos: aprenderse las canciones del nuevo disco para cantarlas en el cine. “Hemos estado todo el día escuchando el disco en bucle”, aseguran Laura y Carla, de 22 años. La artista ha lanzado hasta cuatro ediciones diferentes del mismo CD, con sus respectivas portadas, dos vinilos de dos colores diferentes y hasta un cassette.

"Me he comprado un vinilo y dos discos, porque cada uno viene con un pack diferente de productos de Taylor", comenta Gabriela, de 30 años. "Me ha sorprendido que el disco hale tanto de amor, me lo esperaba más de la vida detrás de la artista", añade la fan de la artista. "Me esperaba un disco más dramático, de 'showgirl'. Pero me ha gustado. Taylor escribe muy bien", sostiene también Andrea, de 26 años, luciendo un vestido de lentejuelas y una boa naranja. "Este iba a ser el 'outfit' que iba a llevar al 'The Eras Tour', pero no pude ir porque tenía entradas para el concierto de Viena, que acabó cancelado por amenaza de ataque terrorista", lamenta.

Un sonido sorprendente

Algunas seguidoras han aguantado todo el día sin escuchar el disco para vivir la experiencia real desde el cine. "No entiendo cómo han podido aguantar. Yo lo he escuchado en cuanto lo he visto publicado", asegura Ana, que viajó hasta Edimburgo para ver a su artista en su última gira. "Me imaginaba un sonido más parecido al de '1989'. Me ha sorprendido, pero me ha gustado", valora.

La película estará disponible en más de 50 países solo del 3 al 5 de octubre, provocando que sus seguidores tengan que acudir en masa a las salas este fin de semana para no perderse el videoclip en exclusiva de su nuevo ‘single, ‘The fate of Ophelia’ -que por cierto, estará publicado para todo el mundo a partir del domingo-, unos vídeos con las letras de las canciones -una especie de karaoke- y algunas reflexiones personales “nunca vistas”, según detallan en la sinopsis, de la artista sobre las canciones de su álbum. Un total de 89 minutos de contenido de Taylor por 12,12 euros, para ser exactos, celebrando que se trata de su duodécimo álbum y que cuenta con 12 canciones.

Nuevo videoclip

El videoclip de la canción ‘The Fate of Ophelia’, junto con un vídeo del rodaje detrás de las cámaras del tema, era el atractivo principal de la cita en los cines este vierns. El ‘single’ de su nuevo disco se inspira en el personaje de Ofelia, de la tragedia ‘Hamlet’ de Shakespeare. En la obra, Ofelia, tras la muerte de su padre a manos de Hamlet, piede la razón, cayendo en la locura y ahogándose en un río. Sin embargo, la pieza musical redefine este simbolismo al dedicarlo a su prometido, Travis Kelce, presentándolo, en contraposición a Shakespeare, como un salvador, que rescata a la cantante de su destino trágico. Los fans no han tardado en relacionar esta canción con el jugador de fútbol americano gracias a versos como que “jura lealtad a tus manos, a tu equipo”, en referencia a los Kansas City Chiefs.

En el videoclip, Swift recrea esta escena, donde aparece ella en el agua entre flores, para luego convertirse en una estrella del cabaret. "Todos el equipo que trabajó conmigo en el 'The Eras Tour' vuelve para el videoclip", explica Taylor en su documental. "El videoclip recorre todas las formar de ser una 'showgirl' durante la historia", comenta la artista, desde un cuadro de una artista, hasta una bailarina en un cabaret o una actriz en una obra de teatro.