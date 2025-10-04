Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charter 100 Canarias teje puentes entre Europa y África en el 10º Aniversario de la entidad

La asociación de mujeres empresarias y profesionales conmemoró esta mañana su décimo aniversario con la II Cumbre Charter 100 Canarias en el Hotel Santa Catalina. Una cita que reunió a voces de Canarias, Madeira, Azores, Marruecos, Mauritania y Melilla, y que culmina con la gala de premios en la que se reconoce a personalidades como Rosa María Calaf, Manuel Marchena, Almudena Cid o Asha Ismail

La asociación Charter 100 Canarias celebró esta mañana su décimo aniversario con su II Cumbre internacional en el Hotel Santa Catalina y, durante la tarde, una gala que distinguió a referentes del periodismo, la justicia, el deporte, la empresa y el activismo social, en un marco que afianza la cooperación entre Europa y África. El aniversario tuvo su momento más visible en la X Entrega de Premios Charter 100 Canarias, un reconocimiento que se ha consolidado en el Archipiélago como escaparate de talento y compromiso.

En esta edición fueron distinguidos la periodista Rosa María Calaf, referente del reporterismo internacional; el magistrado del Supremo Manuel Marchena; la gimnasta y actriz Almudena Cid; la modelo Pino Montesdeoca; la institución educativa Ecca.edu; la empresaria Dácil Barreto Dos Santos y la activista somalí Asha Ismail, fundadora de Save a Girl Save a Generation y símbolo de la lucha contra la mutilación genital femenina.

Programa de Cooperación Transfronterizo

Con estos galardones, la gala reafirmó el carácter internacional de Charter 100 y su voluntad de tender puentes a través de historias de excelencia y compromiso social.

El Hotel Santa Catalina fue también escenario de la II Cumbre Charter 100 Canarias, que reunió a empresarias y profesionales de Canarias, Madeira, Azores, Marruecos, Mauritania y Melilla. Moderada por Cathaysa Melián, la cita subrayó la condición del Archipiélago como plataforma de cooperación entre África y Europa. En la apertura, la delegada en Gran Canaria, Ina Molina, marcó el tono de la jornada con un mensaje claro: «Cuando se ayuda a una mujer, se transforma a toda la sociedad».

Las mesas de debate

La primera mesa de debate se centró en el papel de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea y en la aplicación de los fondos de cooperación MAC. Participaron Rita Calero, directora de la revista Más Mujer; Marisol Montalti, presidenta de ASEME; Andrea Medina, tesorera de Charter 100 Canarias; y Joana Damião, representante de la Cámara de Comercio de Azores.

Rita Calero puso en valor que «la sororidad es una de las cosas más importantes que hacemos las mujeres», e insistió en que «la unión hace la fuerza y tenemos que informarnos y formar». Joana Damião defendió que «tenemos que unirnos», Andrea Medina abogó por «hacer puentes y ser proactivas», mientras que Marisol Montalti resumió el espíritu de la mesa en dos palabras: «sinergia y realidades».

La segunda mesa trasladó el debate hacia los retos compartidos con el continente vecino, subrayando la necesidad de que la cooperación se traduzca en capacitación y participación real. La fundadora de Women Proactive Mauritania, Amina Habib, defendió que «necesitamos capacitaciones, para nosotras sería formarnos y hacer para tener una visión más clara». La vicepresidenta de la Corte Hispano-Marroquí de Arbitraje, Houda Bennani; y la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Activas Charter 100 Melilla, Najal Mohamed; reforzaron esa visión insistiendo en la importancia de crear redes sólidas de cooperación que permitan a las mujeres africanas incorporarse plenamente al desarrollo económico y social.

Una década de impulso social

La presidenta de Charter 100 Canarias, Nardy Barrios, reivindicó la trayectoria del colectivo: «Cumplimos diez años de trabajo ininterrumpido apoyando, visibilizando y potenciando a la mujer en Canarias». Recordó además que Charter 100 «no solo es un lobby empresarial, también es un lobby social» y subrayó la importancia de los fondos europeos como «motor de desarrollo para mujeres, familias y empresas».

El décimo aniversario se cerró con la gala de premios, que distinguió a Rosa María Calaf, Manuel Marchena, Almudena Cid, Pino Montesdeoca, Ecca.edu, Dácil Barreto Dos Santos y Asha Ismail. Un listado que confirma la apuesta de Charter 100 por la diversidad de ámbitos y por el reconocimiento al liderazgo femenino y a quienes han acompañado esa causa.

La cita incluyó además la entrega de las Becas Charter 100 Canarias San Mercedes, destinadas a apoyar la formación de jóvenes universitarias del Archipiélago. Con esta edición, ya son 29 estudiantes canarias las que han recibido este respaldo a lo largo de la última década. Diez años después de su fundación, la asociación revalida su lema: «juntas valemos más».

