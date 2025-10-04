¿Lady Quila es un DJ de…?

Pues Lady Quila es un poco de todo, al principio sí que tenía un estilo muy definido y era muy purista, que si R&B, clásicos del hip hop y demás… Pero ahora la verdad es que me gusta poner de todo.

¿Por qué se hizo DJ?

Porque bailaba break dance, popping, locking, krump y toda esa música me hizo querer seguir por ese camino. Luego alguien me habló de una DJ de Tenerife llamada Lady Morales, empecé a indagar en su historia y me sentí en cierta parte conectada con ella. Luego poco a poco fui conociendo gente relacionada con el mundo del DJ y me quedé.

¿De dónde viene su nombre artístico?

Pues como te dije había una tal Lady Morales, es nueva en este mundo, no sé si la conoces (risas). El ‘Lady’ es por ella, y el ‘Quila’ del grupo Crypress Hill de Tequila Sunrise, que era una canción que yo bailaba mucho.

Si te dijeran: ‘Pon lo que quieras y lo que te gusta’ en cualquier sesión, ¿qué pincharía?

Pondría una mezcla de indie con tecnho. Un poco como Andrés Campo.

¿Una música, canción o artista que sea su placer culpable?

Pues no sé cómo se tomarían que pinche una polka (risas) pero sí, sería algo así.

Y al revés, ¿qué artista o qué canción nunca faltan en su sesión?

No hay sesión mía sin Rigoberta Bandini, pero tampoco sin Eve, Missy Elliot y Jlo (en su época noventera).

¿Cuál es la petición más absurda que le han hecho?

Peticiones absurdas ninguna que recuerde, pero sí lo típico de algunos hombres a venir a decirme si conocía tal canción de no sé quién o si sabía hacer un scracht con un huevo de dragón… un poco lo que hemos vivido muchas de nosotras.

Y quitando peticiones raras, ¿cuál es la situación más loca que ha vivido en una cabina?

Recuerdo cuando estaba empezando, superjovencita, en una fiesta universitaria se me olvidó poner el crossfader en el medio, yo estaba muy motivada escuchando en los cascos lo que estaba pinchando, recuerdo a mis amigos haciéndome señas y yo pensando que estaban igual de motivados que yo, y resulta que no se escuchaba nada fuera…

Aparece un genio y le concede un deseo: pinchar en el festival, club, espacio soñado. ¿Cuál diría?

Mira, hablando con mi novia estaba… No sé si es que me he vuelto muy pa’casa pero a mí ponme un Phe Festival, un Boreal, un Orgullo, o un festi de indie de los que tenemos pa’elegir… y ya estaría cumpliendo un supersueño.