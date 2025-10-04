La La Love You prende el Sum Festival en una noche de música indie

«¡Viva Canarias, joder, viva Canarias! Es un sitio que me evoca un verano eterno». Con esas palabras, coreadas de inmediato por el público, La La Love You capturaron el espíritu de la primera noche del Sum Festival en Infecar. La banda madrileña convirtió su actuación en una celebración compartida, en una noche donde nostalgia y modernidad se dieron la mano.

Miles de voces, guitarras encendidas y emociones a flor de piel han vuelto a encontrarse hoy en Las Palmas de Gran Canaria, donde el Sum Festival celebra con fuerza y carácter una sexta edición que espera a lo largo del fin de semana alrededor de 15.000 personas. Este evento, que vio la luz en el recinto ferial de Infecar y que durante algunos años trasladó su magia a la Plaza de la Música, regresó en 2024 a su lugar de origen, retomando el pulso que lo vio nacer.

Miles de personas acudieron hoy a la primera sesión de la sexta edición del Sum Festival. / LP / DLP

Un festival único

En esta edición de 2025, el festival no solo confirma su madurez, sino que se reafirma como una de las citas culturales más potentes e imprescindibles del Archipiélago. Ayer, el recinto vibró con la intensidad de sus mejores jornadas: los escenarios iluminaron la noche, las canciones se corearon como himnos compartidos y cada rincón respiró esa mezcla única de música, celebración y sentimiento que solo el Sum sabe conjurar.

Desde la apertura de puertas a las 18.30 horas, el público comenzó a llenar las zonas gastronómicas y las áreas de relax. Miles de asistentes llegados desde distintos puntos de las Islas y de la Península han convertido la cita en un encuentro diverso y generacional.

Las actuaciones

La jornada de hoy es un recorrido por distintas épocas y sonidos. El despegue corrió a cargo de Malmö 040, representantes de la nueva hornada indie pop que pisa con fuerza y que destaca por temas como La última canción, con el cual pusieron a saltar a todo el público de Infecar. Lamentablemente, el grupo Ultraligera, quien se esperaba que abriese el concierto, canceló su actuación por cuestiones sanitarias.

Sin embargo, la fiesta no se vino abajo y La La Love You desató los coros colectivos con su repertorio de estribillos contagiosos y su emblemática canción El fin del mundo, un tema que, pese a haber tenido su estrellato hace cinco años, no desaparece del panorama musical debido a su buena vibra y pegadiza sintonía.

Los hermanos madrileños Álvaro y Manuel Rodrigo estaban deseosos de corear el repertorio de Malmö 040 / LP / DLP

El momento de nostalgia compartida llegó con Duncan Dhu, que devolvió al escenario canciones que forman parte de la memoria sentimental de varias generaciones. Más tarde, Rozalén puso al recinto en pie con un directo luminoso y cargado de emoción, antes de ceder el testigo a la irreverencia de Niña Polaca. Ya de madrugada, el plato fuerte internacional: The Vaccines, con un show arrollador que convirtió Infecar en una pista de baile multitudinaria hasta bien entrada la madrugada.

La voz de los fans

Por supuesto, muchos de los fans que acudieron con el objetivo de escuchar a sus voces favoritas, eran repetidores de ediciones anteriores del Sum Festival. Es el caso de Rodrigo Valdivieso, quien reconoce además que «ya tengo mis entradas para el Sum del próximo año. No ha terminado esta jornada y ya estoy deseando conocer el cartel para 2026». A su lado, Dominika Pilatova, eslovaca, confesaba tener ganas de los conciertos del sábado para poder disfrutar del directo de Siloé. Entre amigos, Kassandra Hernández disfrutó como nadie a la espera de La La Love You: «no es la primera vez que vengo al festival, me encanta este estilo de música». Por otro lado, los hermanos madrileños Álvaro y Manuel Rodrigo estaban deseosos de corear el repertorio de Malmö 040 y, pese a que sus grupos favoritos fueron los primeros en actuar, reconocían estar «a tope con lo que venga y dispuestos a mañana».

Dominika Pilatova, Kassandra Hernández y Rodrigo Valdivieso, asistentes a la jornada de ayer. / LP / DLP

La segunda jornada tendrá lugar mañana y arrancará a las 18.00 horas con la delicadeza de Mäbu y continuará con Elefantes, antes de que Siloé confirme por qué es uno de los nombres emergentes más destacados del pop nacional. La noche se vestirá de intensidad con Zahara y alcanzará su punto álgido con el directo esperado de Mikel Izal, que regresa a la Isla como cabeza de cartel. El tramo final de la velada quedará en manos de Shinova, la energía de Álvaro de Luna y el carisma generacional de Walls, encargado de cerrar la edición.

Lo que distingue al Sum Festival es su capacidad de tender puentes: entre quienes vibran con la vuelta de grupos míticos como Duncan Dhu y quienes descubren a sus nuevas bandas de cabecera entre los nombres emergentes. La convivencia de ambos mundos, vintage y contemporáneo, define una cita donde cada espectador encuentra su lugar.