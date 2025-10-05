El ciclo ‘De Sal y Lava’ del CCA Gran Canaria viaja a los 2000 con Elio Quiroga

El CCA Gran Canaria, Centro de Cultura Audiovisual proyecta su cuarta sesión incluida en la iniciativa denominada De Sal y Lava, el próximo 7 de octubre. Se trata de una actividad que pretende articularse como un diálogo intergeneracional sobre los últimos 50 años de cine canario.

La jornada estará dedicada a una película de 2006, La hora fría, un thriller de ciencia ficción dirigido por el cineasta grancanario Elio Quiroga. Tras la proyección se producirá un coloquio con su director que será moderado por Domingo J. Gonzalez, miembro de la empresa distribuidora Digital 104.

La hora fría cuenta la historia de un heterogéneo grupo de supervivientes tras la Gran Guerra que sobreviven en un caserón abandonado evitando la amenaza de los extraños y de los invisibles. En el reparto, aparecen SIlke, Pepo Oliva, Omar Muñoz, Nadia de Santiago o Julio Perillán, entre otros.

De Sal y Lava es un proyecto de Digital 104 seleccionado en el concurso de proyectos 2025 del CCA Gran Canaria-Centro de Cultura Audiovisual.

Elio Quiroga nació en Gran Canaria. Tras unos primeros contactos con el videoarte, debuta en el largometraje en 1996 con Fotos, con la que obtiene el premio a mejor guion y mención especial del jurado en el Festival de Sitges. A partir de ahí desarrolla una carrera heterogénea que incluye documentales, tanto largometrajes –The Mistery of King of Kinema– como cortometrajes –Uwe–; cine fantástico –La hora fría–, terror –NO-DO–, thriller de acción –La estrategia del pequinés–...

Ha estado nominado al Goya con el cortometraje documental El último minutero y en la short list de los Óscar con el corto de animación Me llamo María.

Además, es escritor, con novelas como El Despertar (2012), Los códices del Apocalipsis (2013), Idyll (2014), Los que sueñan (2015) –Premio Minotauro de Novela– o Astral (2020) –Premio Malas Artes de Novela Juvenil y de Fantasía–.

De sal y lava es mucho más que un ciclo de cine: es una invitación a recorrer 50 años de historia audiovisual en Canarias a través de las miradas de quienes han hecho posible su desarrollo. Un viaje apasionante por obras y voces que revelan la riqueza, la diversidad y la evolución del sector cinematográfico en las Islas.

La sesión con Elio Quiroga abre el segundo mes de De Sal y Lava, dedicado a la primera década del siglo XXI y a los 90. ◼