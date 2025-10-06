Filmoteca Canaria celebra el Día del Cine Español

Filmoteca Canaria ofrecerá una programación especial por el Día del Cine Español, que se conmemora en todo el país cada 6 de octubre. En esta ocasión ha elegido dos películas recientes que han cosechado un notable éxito tanto entre el público como en festivales y certámenes internacionales, On the Go, de María Gisèle Royo y Julia Castro, que aborda la cuestión de ser o no ser madre; y Mariposas negras, la cinta de animación del canario David Baute que ha recibido multitud de premios y elogios desde su estreno en 2024.

La programación comienza con On the Go, una de las películas españolas con mayor recorrido internacional desde su estreno en 2023. En una semana se proyectó simultáneamente en Buenos Aires, Ámsterdam, Niza, Las Palmas y Taiwán donde tuvo su primer estreno en cines. Tuvo una mención especial en el Festival de Locarno y una nominación a los Premios Feroz (Arrebato de Ficción).

Se podrá ver el mismo lunes 6 de octubre, en el Teatro Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, y el jueves 9, en el Espacio La Granja, en Tenerife; ambas a las 19.00 horas.

La película tiene como protagonista a una mujer de 37 años que estira una juventud sin preocupaciones en sus últimos años de fertilidad, y a un joven de 24 que busca consuelo a un abandono en su adicción a la app de citas Grindr. La carretera y la amistad alivian la desorientación que provoca la engañosa libertad de principios de siglo XXI.

On the Go, es una delirante road movie llena de música, donde una misteriosa sirena con una corona mágica guiará el viaje. Firman este trabajo dos mujeres con una brillante carrera: María Gisèle Royo, premiada directora, productora y editora de documentales con una amplia formación académica dentro y fuera de España; y Julia de Castro, artista multidisciplinar con múltiples galardones, es actriz, guionista, realizadora, productora, música y escritora. La música de la película es del canario Diego Navarro.

La proyección de Mariposas Negras será el martes 14 de octubre en el Teatro Guiniguada; y el jueves 16 en el Espacio La Granja. En esta película, David Baute y su equipo buscan concienciar sobre el cambio climático, la migración, el exilio y las vidas de unas mujeres infrarrepresentadas en todo el planeta.◼