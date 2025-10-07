La cultura como motor de transformación urbana en Las Palmas de Gran Canaria

La artista Agnes Denes plantó y cosechó un campo de trigo en plena isla de Manhattan, sobre los escombros del World Trade Center en 1982. Un gesto «de fuerte carga simbólica» que «cuestionó el desequilibrio inherente en la construcción de nuestra relación con las ciudades, el desarrollo económico y la sostenibilidad ecológica», explicó la arquitecta y profesora Noemí Tejera Mujica como arranque de la mesa redonda La cultura como herramienta de transformación urbana, que se celebró esta mañana en la Facultad de Arquitectura de la ULPGC dentro del marco de la XI Semana de la Arquitectura.

Complementando al lema de esta edición, «los grandes equipamientos, actores transformadores de lo urbano», este fue un espacio de debate para reflexionar sobre lo pequeño, «entendido no como antagonista, sino como motor complementario de los procesos de transformación urbana», en palabras de Tejera que, en su papel de moderadora, estuvo acompañada por el crítico, comisario y gestor cultural José Luis Pérez Pont, director artístico de la oficina técnica de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031, la arquitecta y funcionaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Nieves Martín Pérez, y el cofundador de Asociación Atlas, Manuel Cabezudo.

«Arte y arquitectura, en su dimensión crítica y pública, comparten esa capacidad de imaginar y activar nuestras formas de vida en común. Esta capacidad posiciona la cultura como una herramienta de transformación urbana esencial. El arte, al movilizar los cuerpos, los símbolos, los efectos, se convierte en herramienta de cuestionamiento y participación social. La arquitectura, al organizar el espacio, define también los marcos de nuestras relaciones. En su cruce, ambas disciplinas amplían su campo de acción para proponer otras maneras de hacer ciudad, de construir comunidad», reflexionó Tejera.

Ciudades «resilientes»

En busca de esas formas diferentes de hacer ciudad, Martín Pérez destacó la importancia de «que los ciudadanos sean el objetivo», en lo que respecta a la planificación urbanística, y explicó cómo desde el Ayuntamiento de la capital grancanaria se están desarrollando prácticas y políticas locales con perspectiva transversal, enfocadas en colectivos vulnerables y en la Agenda 2030, con especial atención al Objetivo 11 de Ciudades y comunidades sostenibles para generar urbes «inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles».

«Todos los proyectos municipales que se están desarrollando buscan transformaciones urbanas que mejoren la vida de nuestros vecinos», afirmó, citando ejemplos como la rehabilitación de edificios históricos —el Miller o el Cine Guanarteme— y la creación de nuevos espacios públicos con criterios de sostenibilidad y calidad de vida que buscan también propiciar la innovación cultural, incorporando naturaleza y minimizando factores del cambio climático.

La arquitecta también hizo alusión al pabellón De Roca Madre, una propuesta que rinde homenaje a la arquitectura tradicional canaria planteando una reflexión crítica sobre la acumulación de microplásticos en las costas de la Isla y que fue ganadora en el TAC! Festival de Arquitectura Urbana 2025, que celebrará su cuarta edición del 30 de octubre al 28 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria. El montaje de la construcción está previsto, en palabras de Martín Pérez, «para las próximas semanas».

Cuestionar el centro

José Luis Pérez Pont, por su parte, defendió la dimensión participativa de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, insistiendo en que no se trata de un proyecto de «eventismo», sino de un proceso que cuestiona la idea de centro y periferia, especialmente en Canarias, región ultraperiférica. «Hay alguien, en un determinado lugar de poder económico y político, qué decide qué es centro y qué es periferia», manifestó.

Por ello, la iniciativa que dirige tiene por lema «rebelión de la geografía», en un intento de redefinir ese centro que para Pérez Pont no es un lugar concreto, sino la propia cultura. «Dejamos de aceptar las etiquetas de ultraperiferia o de centro para generar una nueva centralidad donde lo que cuenta es el valor, el talento, la capacidad y la cultura», apuntó el gestor cultural, destacando la intención de crear una ciudad que transforme el relato desde los márgenes. Será en diciembre de 2026 cuando se designará esa ciudad que será capital en 2031. Mientras tanto, continúan trabajando para «generar una plataforma suficiente que permita hacer visible todo el talento cultural».

'Contramapas'

Por su parte, Manuel Cabezudo se remontó a los comienzos de Asociación Atlas, que inició sus andaduras en La Isleta allá por 2015 como una asociación cultural y medioambiental, y que ahora se reconfigura para consolidar el proyecto Contramapas, que busca «impulsar pequeños procesos comunitarios» mediante travesías a pie por el Archipiélago y que, el próximo 21 de noviembre, tiene planeado un itinerario para recorrer los cinco distritos de la capital grancanaria.

Su propuesta —que se integrará en la candidatura de la capital grancanaria a la Capitalidad Europea de la Cultura— plantea la creación de un «anillo verde y cultural» para la ciudad, apoyado en la red de bibliotecas municipales como espacios de encuentro vecinal y de proximidad. «Caminar juntos, colectivamente, nos permite aterrizar las ideas y poner en valor los paisajes que habitamos», explicó Cabezudo, quien defiende que la cultura se active desde abajo, con procesos que transformen lo cotidiano y devuelvan a los barrios su papel protagonista en la vida urbana.