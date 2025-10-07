Un lustro de Orquesta Comunitaria con compositores isleños

La Orquesta Comunitaria de Gran Canaria (OCGC), un espacio de encuentro, formación y proyección cultural en las Islas, comienza su quinta temporada 2025/26 con un programa fundamentado en los tres pilares temáticos que suponen los conciertos sinfónicos, el programa Conciertos en red y la participación en la innovadora iniciativa europea de impacto social Te toca-Moving Concerts.

Los conciertos sinfónicos, en coproducción con la Fundación Auditorio Teatro (FAT), pondrán el acento en compositores rusos, americanos y franceses, con la participación de destacados solistas. La OCGC ha programado tres grandes citas en el Auditorio Alfredo Kraus dirigidas por David Crespo López. En la temporada, la OCGC incorporará el estreno de una composición canaria en cada uno de sus conciertos.

Clásicos de cuento llega al Auditorio el 30 de noviembre de 2025 y será un concierto para vivir en familia que transportará al público al mundo de los cuentos infantiles a través de la música clásica. El programa incluye el estreno de Érase..., una obra encargada al compositor canario Jesús Agomar, junto a piezas de Músorgski, Ravel, Grieg y Chaikovski.

Resilientes tendrá lugar el 8 de marzo de 2026, convirtiendo el Auditorio Alfredo Kraus en el escenario de un viaje musical a través de la fortaleza del espíritu humano. El Concierto para piano n.º 2 de Rachmaninov será interpretado por el pianista canario Isaac Martínez Mederos. El programa también incluirá Mississippi Suite de Ferde Grofé y el estreno de Héroes, una obra del joven compositor canario Óscar G. García, encargada por la Orquesta Comunitaria.

El concierto Aniver5ario será el 14 de junio de 2026. La OCGC celebrará su quinto aniversario con la interpretación de la Sinfonía n.º 2 de Howard Hanson. La música hecha en Canarias tendrá una doble representación con el estreno absoluto del Concierto para Clarinete de Wilfredo Angulo, con Sebastián Angulo como solista, y la interpretación de Bentayga de Ernesto Mateo. La celebración culminará con el Gloria de Francis Poulenc, interpretado junto al Coro Sinfónico de la OCGC, dirigido por Jesús Manuel Sosa y la soprano Estefanía Perdomo.

Este concierto se repetirá el 20 de junio en el Palacio de Congresos de Fuerteventura, siendo la primera vez que la orquesta y el coro viajen juntos fuera de Gran Canaria.

Además de su programación sinfónica, la OCGC refuerza su compromiso social con dos programas de impacto que llevan la música a distintos públicos y espacios de la isla. El proyecto Te toca-Moving Concerts es una propuesta innovadora reconocida con el Premio Innovación 2024 en Alemania, que llega por primera vez de la mano de la Fundación Auditorio Teatro a España.

La OCGC actuará como motor musical de esta iniciativa, que busca llegar a públicos que no suelen acceder a las salas de concierto, como personas mayores, con diversidad funcional o en riesgo de exclusión social. El programa, que incluye talleres de aproximación musical, culminará con un concierto sinfónico final el 15 de marzo de 2026 en el Auditorio Alfredo Kraus junto al pianista Isaac Martínez Mederos.

En todos los encuentros participará el coreógrafo y mediador Andrew Greenwood, creador de una metodología que combina música y movimiento para favorecer la salud emocional y física.

La orquesta continuará con los Conciertos en red, que llevarán la música de los ensembles de la OCGC y su coro a diferentes municipios y entornos culturales, como el Paraninfo de la ULPGC, la Parroquia de Santo Domingo de Las Palmas de Gran Canaria y varias iglesias en Santa Brígida, Telde y Gáldar.

Estos conciertos también contarán con estrenos de obras canarias de compositores como Alberto Gómez Ramos, Sergio Galán Parro, Wilfredo Angulo y Eduardo Purriños. Este programa busca visibilizar la labor musical de estas formaciones y enriquecer la oferta cultural de la comunidad, fomentando un encuentro significativo entre músicos y nuevos públicos.