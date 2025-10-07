RTVE presenta ‘Érase una vez (Once upon a time)’, la canción de Gonzalo Pinillos para Eurovisión Junior 2025

RTVE ha presentado hoy ‘Érase una vez (Once upon a time)’, el tema con el que Gonzalo Pinillos representará a España en la XXIII edición de Eurovisión Junior, que se celebrará el 13 de diciembre en Tiflis, Georgia. Junto al artista han estado César Vallejo, jefe de la Delegación española en Eurovisión; Sergio Calderón, director de TVE; María Eizaguirre Comendador, directora de Comunicación y Participación, y Ana María Bordas, presidenta del Grupo de Referencia de la UER para Eurovisión.

En la rueda de prensa, Gonzalo ha compartido su entusiasmo: “Estoy preparadísimo para representar a España en Eurovisión Junior. Mi canción es una pasada y tiene un mensaje muy bonito, de fomentar la cultura y la lectura. Es un mensaje para todas las edades e idiomas”.

Gonzalo Pinillos junto al equipo directivo de RTVE / RTVE

Apasionado de la lectura y la música desde pequeño, Gonzalo Pinillos representa a una generación de jóvenes que encuentran en los libros un espacio de libertad y de creatividad. Con esta propuesta, España lleva a Eurovisión Junior una canción fresca, imaginativa e inspiradora.

Un viaje musical y literario en el que “todo es posible”

Gonzalo Pinillos será el encargado de llevar la voz de España a Georgia con una canción que invita a soñar, a imaginar y a dejarse llevar por la fuerza de la música y de la literatura.

‘Érase una vez (Once upon a time)’ refleja el universo personal de Gonzalo: un lugar donde cantar y leer son las dos llaves que abren la puerta a su imaginación. A través de una letra y una melodía vibrantes, el artista transmite un mensaje universal: “Everything is possible”, todo es posible. Una frase que, a veces cantada y otras veces recitada, se repite a lo largo de la canción como un mantra que pretende conectar con el público infantil y juvenil en toda Europa.

La canción de España es un viaje musical y literario, como un puente hacia mundos extraordinarios. Gonzalo evoca personajes icónicos como Peter Pan, Alicia, Naruto, Astérix y Obélix o Isadora Moon, y universos mágicos como Oz, Liliput y Narnia, que forman parte de sus lecturas favoritas y de la memoria colectiva de varias generaciones.

El tema combina el castellano con frases en inglés y francés, idiomas que habla Gonzalo. Una muestra de la vocación internacional e inclusiva de la propuesta española y del propio festival de Eurovisión Junior: los sueños no conocen fronteras. Con líneas como “Puedo ver los colores de mis sueños, puedo sentir un millón de luces sobre mí”, la canción construye una atmósfera luminosa, optimista y llena de esperanza, ideal para el espíritu del festival.

Promoción de la cultura

El director de TVE, Sergio Calderón, ha hecho referencia el mensaje de la canción y la importancia de que sea RTVE quien lo difunda: “Son valores propios de una radiotelevisión pública, el fomento de la lectura nos hace más libres y más fuertes”. Ha añadido que RTVE hará “una gran campaña de autopromoción, propia del interés de la Corporación por Eurovisión Junior y por continuar siendo la Casa de la música”.

Calderón ha alabado lo novedoso de la candidatura: “Vamos a llevar el teatro musical a Tiflis, algo que no hemos hecho hasta ahora. Es enorme la capacidad de emocionar de Gonzalo con tan solo 14 años. Nos vamos a sumergir en una película sobre el escenario”.

Para María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación, “el que tiene un libro no está nunca solo porque le permite viajar a muchos lugares. De momento, a Georgia. ‘Érase una vez (Once upon a time)’ abre una puerta a un mundo lleno de fantasía donde nos reencontramos con nuestro niño interior”.

Gonzalo Pinillos canta su canción para Eurovisión Junior 2025 / RTVE

“Es importante que mantengamos Eurovisión Junior en un nivel de niños para niños”, ha asegurado César Vallejo, director de la Delegación española en Eurovisión. Ha explicado que “son ellos los he tienen que ensañarnos su propio universo. No hay que convertirlos en adultos sino que lo disfruten con la edad que tienen. Esta canción lo refleja muy bien”.

La delegación española ya trabaja en los ensayos y preparativos de la actuación. Según Vallejo, Gonzalo está trabajando muy bien: “Ya tenemos programados muchos ensayos, hay mucha comunicación… Estoy muy contento de este proceso nuevo que estamos iniciando”. Ha añadido que es “una canción muy exigente, capaz de ilustrar muy bien las capacidades de Gonzalo. Está hecha para que se luzca”.

Una canción con sello Eurovisión

El tema ha sido compuesto por Luis Ramiro, Alejandro Martínez, David Parejo y el propio Gonzalo Pinillos, cuatro nombres ligados ya a Eurovisión Junior tras firmar las exitosas candidaturas españolas de Sandra Valero con ‘Loviu’ y Chloe DelaRosa con ‘Como la Lola’. La producción musical vuelve a correr a cargo de David Parejo.

“La canción es chulísima”, ha dicho Gonzalo: “No hay palabras para describir lo que es ver todo el trabajo que se ha puesto y que salga un resultado así de bonito. Me hace mucha ilusión”.