Silvia R. Court, escritora y docente: «No podría escribir sin el sostén de mis lecturas»

Quizá es todavía reconstruye en clave novelada la trayectoria del poeta húngaro de origen judío Miklós Radnóti, ¿cómo llega al descubrimiento de su vida y obra?

Llegué a Miklós Radnóti por casualidad, mientras leía a Imre Kertész. En uno de sus textos, Imre Kertész celebraba y reconocía a Miklós Radnóti como uno de los grandes poetas del siglo XX. Añadía, además, que había sido asesinado por los nazis en 1944. Años después, al abrir la fosa común donde fue hallado su cuerpo, encontraron en el bolsillo de su abrigo un cuaderno que contenía sus últimos diez poemas. Esa información, tan desgarradora como luminosa, fue la chispa que encendió mi curiosidad y me impulsó a iniciar una búsqueda que partía de cero, pues desconocía completamente al poeta. Como lectora asidua, estoy acostumbrada a que un autor me conduzca hacia otros, pero en este caso el encuentro fue distinto: no se trató solo de leer, sino de detenerme, investigar y finalmente convertir esa búsqueda en el eje central de un proyecto literario. El propio proceso de investigación despertó en mí una necesidad imperiosa de escribir sobre el poeta y, poco a poco, de narrar más allá de su voz.

¿Cómo fue el proceso de construcción de la novela, entreverando literatura y biografía?

No podría escribir sin el sostén de mis lecturas. Leer y escribir son para mí procesos inseparables: la lectura es mi fuente de inspiración. Quizá es todavía nació de ese diálogo constante y se fue construyendo como un tejido de géneros -novela, biografía, crónica y poesía- que se entrelazan sin fronteras. La obra recorre un viaje entre Budapest y Canarias, entre la memoria del pasado y la mirada del presente. Su proceso de creación fue como un abanico que se abría por senderos imprevistos, sostenido por una investigación ardua, principalmente en fuentes alemanas, ante la escasez de materiales sobre Miklós Radnóti en español.

¿Qué es lo que más le ha inspirado de su historia?

Me inspiró descubrir a un gran poeta y traductor que escribió hasta el final, buscando luz entre la niebla y la oscuridad. Su vida y su obra revelan un diálogo silencioso con nuestro presente, porque las amenazas que lo rodearon entonces parecen insistir en repetirse hoy.

¿Cómo llevaron a cabo la selección de poemas del autor que incluye el libro?

Realizamos una selección de poemas a partir de dos libros publicados en español: In nomine Auschwitz. Antología de la poesía del Holocausto, del autor Carlos Morales del Coso, y El Cuaderno de Bor, del editor Pablo Bagnato.

¿En qué medida puede servir la literatura para reparar la herida de la desmemoria histórica?

Esta novela que he escrito puede tal vez contribuir a sanar heridas y recuperar la memoria histórica. No narrar lo acontecido supone arrastrarlo al olvido. Un subtítulo de Quizá es todavía versa Los muertos le hablan a los vivos y los vivos lloran a los muertos. Si no escuchamos ni comprendemos el pasado, la justicia no prevalecerá y la historia volverá a repetirse. El caso de Miklós Radnóti, como muchos otros, tanto su obra poética como su tragedia han sido rescatadas gracias a la literatura.

¿Cómo ha sido el diálogo creativo con Zaradat Domínguez en su debut como editora de La Literaria?

Nora, escribiste hace unos días que ambas habíamos formado un tándem literario. Y así es, un tándem delicioso. Zaradat se ha encargado de la corrección del manuscrito y de correctora pasó a convertirse también en su editora. Las sugerencias de Zaradat y su mirada crítica me empujaron a ir más allá de lo escrito, a explorar a fondo mi potencial creativo. Estoy convencida de que la editorial La Literaria seguirá desempeñando un papel fundamental, en Canarias y fuera de las islas, por su apasionada profesionalidad, su experiencia y sabia ambición. Ella ha contribuido de manera decisiva al resultado de esta obra. Esta criatura es mi criatura, y también la suya.

¿Qué momento diría que vive la literatura escrita en Canarias?

La literatura escrita en Canarias se encuentra, desde mi punto de vista, en una situación contradictoria. Al igual que en otros territorios, creo que hay más gente que publica que lectores. Hay nuevas voces, de poetas y narradores jóvenes, que no encuentran cauces para su difusión. También hay buenos escritores que nadie menciona. Una idea me ronda a menudo la cabeza: ¡Qué pena! No hay ojeadores, como los hay en el fútbol, que observan y analizan partidos para identificar a jugadores con talento. Echo en falta espacios para la reflexión, el intercambio y la crítica literaria. Los responsables de los distintos gobiernos de Cultura y las instituciones y entidades culturales podrían hacer una mayor apuesta por la cultura y la literatura.

Después de su puesta de largo en la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria, ¿por dónde planean llevar Quizá es todavía?

Pasito a pasito, le diría yo a Zaradat. Y ella seguro que contestaría: hasta el fin del mundo.