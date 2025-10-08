Ariadna Criado, autora 'Colón, el mensajero de Dios': «No lo creo, es que espero que este libro genere polémica»

Ariadna Criado presenta en el Real Casino de Tenerife, este jueves 10 de julio a las 19:30 horas, el libro ‘Colón, el mensajero de Dios’. La autora cuestiona la imagen que del descubridor de América ha quedado reflejada en la historia.

¿Qué fue lo que le despertó la curiosidad en torno a la figura de Cristóbal Colón que le llevó a escribir este ensayo?

Pues la verdad es que no lo elegí yo. Soy ama de casa y licenciada en Bellas Artes, pero siempre me ha gustado mucho leer. En 2003, aproximadamente, se hizo muy famosa la novela de El código Da Vinci y me interesé por saber qué había de cierto en aquello. Consulté documentación sobre Leonardo y comprobé que nada era como se contaba en la novela. En aquel entonces, en una revista de historia, vi el cuadro que me llamó la atención porque usaba recursos muy similares a los de Da Vinci. Aparecía Colón con una mano sostenida sobre una cabeza invisible. Aquello despertó mi curiosidad y empecé a leer sobre él. No tenía ni idea de todo el misterio que había en torno a su figura. Quedé fascinada de todas las versiones que habían sobre su figura. Había muchos historiadores que hablan sobre él pero nada de él directamente, en absoluto, y me propuse leer todo lo que podía.

¿La historia nos ha vendido una imagen sobre Cristóbal Colón que no es cierta?

Sí, y lo primero es que es un personaje muy contradictorio. Se supone que era hijo de un comerciante de lana de Génova. ¿Cómo es posible que un comerciante se plante en la corte de los Reyes Católicos y se convierta en Almirante de la mar océana? En aquella época, tal y como apunta su propio hijo en sus escritos, un lanero moría lanero. Y es que su hijo dejó caer cosas en esos textos, digamos de una forma un tanto sibilina. Tirando de ese hilo descubrí sus conexiones con el Vaticano y con los templarios.

¿Siempre le había atraído esta figura?

No me atraía este personaje para nada. Si no hubiera estado leyendo El código Da Vinci y no hubiese visto ese cuadro, en la vida me hubiera interesado por él. Fue una completa casualidad. Sí que es cierto que me llamaba mucho el descubrimiento de América, quizás porque mi padre es extremeño y esa es tierra de conquistadores.

¿Cómo llegó la idea de redactar un ensayo a partir de sus pesquisas casuales?

Realmente nunca pensé en escribir un libro, en primer lugar porque nunca me sentí capacitada para hacerlo. Pero con todas las curiosidades que fui descubriendo creé un blog y, poco a poco, me puse en contacto con académicos a los que les puse sobre la mesa algunas contradicciones que no supieron resolverme. No quería que eso se quedara así, en un blog, y solo puedo decir que la idea de escribir un libro no fue mía. Mi marido le presentó algunos de los escritos a la Editorial Kinnamon y ellos, a los que estoy profundamente agradecida, confiaron en el contenido. Me dijeron: ‘esto hay que plasmarlo en un libro’. La verdad es que no quería que tanto tiempo de investigación cayera en el olvido y que mis hijos no vieran el resultado de tanto trabajo. Fue así, yo nunca pensé en escribir un libro.

El proceso de documentación, imagino, habrá sido muy extenso...

Cuando abordas la figura de Colón todo el espacio de interés se amplía. Me puse a estudiar fuentes griegas y romanas. Cuando cada documento que consultas confirma tus suposiciones te ves, de repente, dentro de una historia absolutamente oculta en la que los documentos oficiales y los extraoficiales confluyen. He comprado muchos libros, consultado muchísimas bibliotecas en red y documentos que están ahí accesibles como, por ejemplo, las bulas alejandrinas.

¿Cree que este ensayo y su posición concreta sobre este momento de la historia va a suscitar polémica?

¿Con los historiadores? Seguro. Pero es que es lo lógico y debe ser así. A mí me mueve la verdad o aquello que esté más cerca de la verdad. Así es que no es que yo crea que el libro vaya a generar polémica, es que es lo que espero que pase. Lo que quiero decir con esto es que esta es una obra completamente sincera.

Después de esta investigación, ¿qué aspectos destacaría sobre Colón que no son conocidos por el público general?

Creo que fue un filósofo, un humanista, un hombre versado que interpretó un rol. En Colón hay dos partes totalmente diferenciadas, una es la de caballero de conquista y otra es su parte final, la más mística. Hay un trasfondo de profecía en la que él sabe que iba a participar abriendo una nueva era. n