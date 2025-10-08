El Big Bang Vintage Festival espera 30.000 personas en San Telmo y defiende la venta de entradas: "Si un festival quiere crecer no puede vivir solo de ayudas"

El parque San Telmo ya está vestido de rockabilly para el Gran Canaria Big Bang Vintage Festival de cara a su octava edición, que innova con un nuevo formato de cuatro días desde mañana jueves 9 hasta el domingo 12 de octubre, con el sonido de bandas históricas como Los Sirex, o la formación japonesa The 5,6,7,8's.

Las tres icónos asiáticos del garage y referentes del psychobilly inauguran este domingo en el escenario del parque su gira europea, cita en la que aterrizan como cabezas de un cartel que espera la visita de 30.000 personas durante las cuatro jornadas.

El formato del evento apuesta por una nueva fórmula con respecto a las pasadas ediciones: cuatro jornadas de conciertos y actividades paralelas, de jueves a domingo; y cambio en la ubicación de escenario para dotar de mayor aforo a la zona de música en directo, donde el acceso deja de ser gratuito al implantarse un sistema de pago mediante abonos para todo el festival o entradas por día. El resto de actividades son de acceso libre y gratuitas.

Cobro de entradas

"Si un festival quiere crecer, no podemos solo vivir de las ayudas de los organismos porque, bien sabe Pedro Quevedo [el segundo teniente de alcalde y concejal de Turismo, Empleo, Desarrollo Local y Solidaridad Internacional del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria], lo que hemos sufrido este año", defendió el director del Big Bang Vintage Festival, Javier Viera.

Además, el director señaló que el impulso económico del cobro de entradas repercute en el pago del caché de propuestas internacionales. "Las cosas gratis no se valoran tanto y el poder vender entradas significa el poder traer a bandas más internacionales", acotó Viera. En cuanto al precio, los tíckets abarcan desde los 20 euros, en el caso de los pases en fecha única, hasta los abonos de tres y cuatro días.

The 5,6,7 & 8's / lp/dlp

Programa

La octava edición trae al entorno del parque San Telmo 16 bandas, 5 selectores y djs, y ocho conciertos en la zona gastronómica es la oferta musical del Gran Canaria Big Bang Vintage Festival que en 2025 cuenta con los míticos barceloneses Los Sirex, teloneros de The Beatles en la Monumental de Barcelona en 1965 y autores de clásicos como Si yo tuviera una escoba, Faldas cortas, piernas largas, Yo soy tremendo o Que se mueran los feos; y la formación japonesa The 5,6,7,8’s, que se convirtió en un fenómeno mediático gracias a su aparición en la película Kill Bill: Vol 1 (2003), de Quentin Tarantino.