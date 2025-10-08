Naíza: “Es un honor cantar para gente que tuvo que abandonar su país en busca de un porvenir”

Naíza se ha consolidado como una de las voces femeninas más prometedoras del nuevo pop latino. Su autenticidad, su conexión con el público y su versatilidad artística la han llevado a conquistar audiencias en América Latina y Europa, combinando lo emocional con lo contemporáneo, lo personal con lo universal. Su capacidad de conectar con audiencias diversas, unida a su compromiso artístico, la colocan en la misma conversación que las grandes estrellas latinas de hoy.

Este logro se suma a una etapa intensa en su carrera. En agosto de 2025 presentó “NTP x Mí” (No Te Preocupes por Mí), una balada pop que aborda con fuerza narrativa la manipulación emocional y que ha resonado en medios internacionales como El Nuevo Herald (Miami), Nation Music News y News in MiamiBPNaiza NTPxMI.

La cantante y compositora ecuatoriana Naíza presenta hoy su nuevo single, ¿Quién va a matar a Cupido?, una balada de corte pop latino en la que la artista transforma el desamor en fuerza y el desencanto en autoafirmación. El lanzamiento coincide con la visita de Naíza a España, donde actuará el 12 de octubre en la Puerta del Sol (Madrid) a las 18:00h, como acto oficial de la Hispanidad 2025, ¡en el mismo contexto que artistas como Gloria Estefan, Bomba Estéreo, Miranda!, o Babasónicos; y también participará en el evento de Los 40 Global Show, junto a Tony Aguilar, a partir de las siete de la tarde, junto con Lérica, Mar Lucas y Almacor.

“Hay mucho más por detrás de una carrera artística, hay un proyecto grande, constante trabajo y una estrategia de marketing. Son varias cosas que uno también tiene que ir aprendiendo en el camino”, reflexiona en un encuentro exclusivo para La Provincia. “Empecé mi carrera y desde muy temprana edad, a los 18 años podría decir que ya empecé a estudiar”.

“Yo realmente empecé mi carrera con el género pop. Es más, mis primeras canciones las grabé en Nashville, Tennessee. Pero en ese entonces, como que, por alguna razón, no estaba tan fuerte el pop. Ahorita está volviendo a subir más en Latinoamérica y siento que se está escuchando mucho el urbano. En el camino empecé a hacer un poco más de urbano, sí, pero hace como un par de años me senté, lo pensé y dije ‘no, realmente siento que para mí es el pop”, confiesa. “La música es súper amplia y también consiste en probar cosas. Yo nunca me he encasillado dentro de un único género musical. Cada uno aporta algo muy diferente al mundo artístico. Sí hay un prejuicio, definitivamente, de que, si la mujer canta el reggaetón y demás, pero creo que hay mujeres que lo han defendido súper bien. La música es un lenguaje universal que todos hablamos y al final del día, música es música”.

“Yo siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí sobre el escenario. Obviamente, hay compañeras referentes y aprendo mucho de ellas, son chicas muy talentosas. Y creo que es muy bonito tenerlas a ellas como inspiración, como para también uno poder aprender y poder hacer cosas nuevas. Creo que uno siempre se inspira de estas artistas tan grandes que llevan tanto tiempo en la industria”, asegura.

Naíza, una de las grandes protagonistas por el Día de la Hispanidad en Madrid

“Es maravilloso estar en España y encontrarme con gente ecuatoriana celebrando el Día de la Hispanidad. España, evidentemente, no es Ecuador, o sea, es un país maravilloso, pero las oportunidades que se dan, por ejemplo, acá son grandísimas y muchos artistas ecuatorianos buscan, obviamente, siempre tener estas oportunidades y poder ser buseros del país. Y para mí, obviamente, es una gran responsabilidad el venir acá como ecuatoriana a representarlos”, dice sobre su gran debut en la Puerta del Sol de Madrid este mes de octubre de 2025.

“También canto por y para todas las personas que tuvieron que abandonar su país en busca de un porvenir. La música une culturas, une gente, la música es un lenguaje universal. Es muy bonito poder compartirlo con tantas personas, gente, por ejemplo, que no ha podido ir a Ecuador, no ha podido regresar”.

Saíza despide la llamada confesando que le encantaría colaborar con artistas españolas como Lola Índigo o Aitana, por ejemplo. Sin duda, un ejemplo de trabajo constante.