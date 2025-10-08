El Tenerife Cook Music Fest vuelve a agotar sus 5.000 entradas con descuento para 2026

El Tenerife Cook Music Fest vuelve a agotar, por segundo año consecutivo, las 5.000 entradas puestas a la venta con un 50% de descuento para la edición de 2026. El festival comienza con máxima expectación entre sus seguidores y seguidoras tras agotar en tiempo récord las entradas de preventa, disponibles con descuentos en todas las localidades.

La próxima edición del evento se celebrará los días 16, 17 y 18 de julio en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, coincidiendo con su 5º aniversario.

La campaña de preventa ofreció importantes ventajas para los compradores, como el descuento del 50% en todas las categorías, además de la entrega de las entradas en una caja de edición especial por su 5º aniversario, merchandising oficial y el envío gratuito de pulsera a domicilio para las modalidades Exclusive y VIP.

Asimismo, los compradores contaron con la posibilidad de recuperar el 100% del dinero si el cartel definitivo no era de su agrado.

Éxito de la edición anterior

La última edición del festival, celebrada en 2025, reunió a más de 60.000 asistentes y convirtió a Santa Cruz de Tenerife en la capital de la música latina, con actuaciones de artistas internacionales de primer nivel como Jennifer Lopez, Gloria Estefan, Sebastián Yatra, Beele, La India y Olga Tañón, entre otros.

La atmósfera vivida frente al Atlántico marcó un antes y un después en la historia del evento y de la ciudad, consolidándose como uno de los grandes referentes de la música latina en Europa.

De cara a 2026, la organización trabaja en una edición con nuevas atracciones, actividades inéditas y un cartel de magnitud internacional que busca superar la anterior.

También se implementarán acciones logísticas para reforzar la comodidad de los asistentes, con un mayor número de puestos gastronómicos, accesos diferenciados, prevalidación de entradas en los días previos al festival y un equipo informativo ampliado, entre muchas otras mejoras para optimizar la experiencia.

Un referente internacional comprometido con la sostenibilidad

Con una superficie de más de 26.000 metros cuadrados, el Tenerife Cook Music Fest se mantiene como uno de los festivales de referencia internacional, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.

El evento seguirá siendo un escaparate mundial para Tenerife, atrayendo a miles de visitantes y proyectando la imagen de la isla como un destino único donde la música, la cultura y la sostenibilidad se dan cita.