¿Dónde comprar las entradas para el concierto de Alejandro Sanz en Gran Canaria en 2026?

El festival Granca Live Fest, uno de los más potentes de España, ya ha confirmado las fechas de celebración de este esperado evento para el año 2026: los conciertos tendrán lugar los días 2, 3 y 4 de julio de 2026 en el Estadio de Gran Canaria.

La cita reunirá, como en sus cuatro anteriores ediciones, a artistas nacionales e internacionales de primer nivel con el fin de que los asistentes vivan una experiencia inolvidable durante las tres jornadas del festival.

Cartel del Granca Live Fest 2026

La organización ya ha dado a conocer el nombre del primer artista confirmado del cartel del próximo año. Se trata de Alejandro Sanz, cuya gira mundial ¿Y ahora qué? recalará en el Estadio de Gran Canaria el sábado 4 de julio de 2026.

De esa manera, Alejandro Sanz regresará a Gran Canaria tras una década sin actuar en la Isla, en un concierto que se augura irrepetible en el Estadio de Gran Canaria, el escenario de mayor capacidad y proyección del Archipiélago.

Cartel de la gira de conciertos en España de Alejandro Sanz 2026 / La Provincia

Tras arrasar en Latinoamérica con los conciertos de esta gira y con nominaciones a los Latin Grammy 2025 por su último trabajo, la actuación de Alejandro Sanz en Gran Canaria es la única que se ha anunciado por ahora para 2026 en Canarias. El calendario de conciertos comenzará el 6 de junio del año que viene en el Estadio de la Cartuja en Sevilla y finalizará el 24 de julio en Fuengirola (Málaga), si no se añaden nuevas fechas.

Desde su debut en 1991 con 'Viviendo Deprisa' hasta su último disco de estudio 'SANZ' (2021), Alejandro Sanz se ha consolidado como uno de los artistas más reconocidos e influyentes del mundo. Con más de 25 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, todos sus álbumes han obtenido la categoría de Múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Alejandro Sanz es, además, el artista español con más premios Grammy en la historia, con un total de 22 Latin Grammy y 4 Grammy.

¿Dónde comprar las entradas para el concierto de Alejandro Sanz en Gran Canaria 2026?

Las entradas para el concierto de Alejandro Sanz en el Granca Live Fest 2026 acaban de salir a la venta. Se pueden adquirir a través de los bonos para los tres días de conciertos (2, 3 y 4 de julio de 2026).

Los precios del bono oscilan entre los 130,90 euros por persona si se compra para la localización de grada no numerada, y los 935 euros por persona de la zona platinum.

Las entradas se pueden comprar en la plataforma tomaticket.es.

El concierto de Gran Canaria es la oportunidad perfecta para experimentar en vivo la evolución del que se ha convertido en un icono musical y disfrutar desde sus temas más icónicos hasta los nuevos éxitos que están definiendo su presente.