El Gran Canaria Big Bang Vintage abre su octava edición al ritmo de Los Sirex y los tributos a The Beatles y Elvis

El Gran Canaria Big Bang Vintage Festival inauguró hoy jueves su octava edición en el parque de San Telmo con un repertorio de clásicos del cancionero cubano entre son, bolero, mambo, chachachá y otros interpretados por Proyecto Son. Con esta banda sonora caribeña, y la apertura del mercadillo vintage que ocupa el parque capitalino, el festival daba la bienvenida a la edición de 2025, que se celebra hasta el próximo domingo día 12.

La jornada inaugural del Gran Canaria Big Bang Vintage Festival abrió una ventana a las décadas de los años 60 y 70 con el concierto de la mítica banda de Barcelona Los Sirex y los tributos a The Beatles y Elvis que tuvieron de protagonistas a las formaciones tinerfeñas The Beatless y Aaron White and The Pelvis Band y el show Elvis Back to Building, el homenaje al rey en su etapa en Las Vegas.

Los Sirex, con el incombustible Leslie al frente, dieron una lección de rock and roll e hicieron buena la leyenda con un concierto en el que sonaron sus grandes éxitos como Maldigo mi destino, El tren de la costa, Que se mueran los feos o Si tuviera una escoba.

Un aperitivo de jueves en el Gran Canaria Big Bang Vintage Festival en el que Dj Cat marcó los tiempos entre actuaciones, y que este viernes presenta una jornada de alto voltaje en el escenario principal, desde las 18.30 horas, con los directos de Los Wipeouts, Mad Martin Trío, Connie & The Rockets y Troupers Swing Band. Además, habrá actuaciones en la zona gastronómica con Kermes (13.30 horas), Rocco Wiersch (15.00 horas) y Faye Nikita (16.30 horas).

Por otra parte, este viernes dan comienzo las actividades paralelas con talleres de baile, cómic y maquillaje pin up, y entre otros un pasacalle por Triana de la Asociación Stars Wars Gran Canaria a las 18.00 horas.

Gran Canaria Big Bang Vintage Festival es un evento impulsado por Gamberra Producciones, con el apoyo del INAEM, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Promotur del Gobierno de Canarias, Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Área de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; y en colaboración con las empresas Lencar S.L., Hotel Madrid, Halcón Viajes y Ámbito Cultural de El Corte Inglés.