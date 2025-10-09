El imaginario artístico de Peter Faalstich tiene forma de bosque y se expone en el CICCA

La Fundación La Caja de Canarias inauguró este martes, en la Galería Alta del Centro Cultural CICCA, la exposición A través del imaginario, del artista alemán afincado en Gran Canaria, Peter Faalstich. El artista, con una obra entre lo abstracto y lo figurativo, influida por el expresionismo alemán, explicó durante el acto inaugural que "la muestra pretende ayudar, a través del arte, a reconectar con la naturaleza, a través de ese niño que todos llevamos dentro y alejado del antropocentrismo. Intento darle voz y voto a la naturaleza".

La muestra reúne una cuidada selección de obras recientes del artista alemán afincado en Gran Canaria, Peter Faalstich, realizadas principalmente en acrílico sobre lienzo y caracterizadas por su técnica de la escobilla, junto a un grupo de cuatro obras ejecutadas con carboncillo. A través de capas de color, luces y texturas, el artista invita al espectador a un viaje por su propio imaginario, donde lo abstracto y lo figurativo dialogan con la naturaleza, su fuerza y su fragilidad.

Desde 2005, Peter Faalstich explora la pintura acrílica como medio principal de expresión. Su técnica con escobilla, las capas superpuestas y recursos como pinceles, hilos o esponjas dan vida a paisajes abstractos que invitan a la contemplación y la interpretación personal. Fernando Fernández, director de la Fundación La Caja de Canarias, explicó que el autor destaca en esta compleja tarea.

"Capas de color, luces y texturas donde lo abstracto y lo figurativo dialogan con la naturaleza, su fuerza y su fragilidad, a través de las cuales el artista nos invita a un viaje por su imaginario", explicó Fernández. "Sin duda, la técnica empleada da vida a paisajes abstractos que invitan a la contemplación y a la interpretación personal, que pausadamente tenemos que mirar", añadió Fernández.

En palabras del curador y crítico de arte Javier Cabrera, "la obra de Faalstich propone, desde un lenguaje nunca acomodaticio, una reflexión profunda sobre la necesidad de repensar el diálogo con la naturaleza". Según Cabrera, su origen alemán le vincula al estilo propio del expresionismo, como escuela madre de propósitos plásticos variados.

Y si bien el pintor se inclina por la vertiente del movimiento entroncada en la abstracción, esta no impide el reconocimiento de una idea fundamentada en esa enseña que la titulación propone: la naturaleza como sujeto artístico, sobre el cual versar, diversificar y hasta disgregar.

"Una conciencia, en el inicio, de rango humano; más tarde, un distintivo disciplinar y, al cabo, una ambición artística que propala la unicidad de las tres intenciones", apuntó.

En palabras del propio autor, "mis obras se pueden considerar ejemplos del expresionismo abstracto. Cada una de ellas es una invitación a una contemplación profunda de insinuaciones sublimes, permitiendo interpretaciones muy subjetivas, siempre dependiendo de las experiencias y la imaginación de las personas que las contemplan".

"En general, brindan homenaje a la belleza y armonía de la naturaleza, muy a pesar de que las reglas de ella parecen quebradas. En muchos casos, se perciben alusiones al conflicto entre el ser humano y los espacios naturales de su entorno".

"De hecho, algunas obras tratan –aunque con sutileza– el estado preocupante del medioambiente, y da la sensación de que la propia naturaleza está dirigiéndose a los seres humanos, lanzando un mensaje. En el caso de la obra El bosque desencantado, este conflicto se ve claramente reflejado en el título: el descontento de la naturaleza por la desidia y el desinterés recibidos por parte del ser humano, es decir, la explotación sin límite", añadió Faalstich.

Nacido en 1964 en Sailauf, Alemania, explicó que la naturaleza forma parte de su entorno de infancia, al residir junto a un bosque. Su camino hacia la pintura ha tenido varias etapas. De joven, se formó como cantero, con un enfoque en trabajos de restauración de edificios y monumentos históricos.

Trabajó en esta profesión durante años, especialmente en Frankfurt/Main y en Berlín. Se instaló en Gran Canaria en 2005 como profesor de idiomas. Ha desarrollado su carrera como pintor de forma autónoma, estudiando por cuenta propia las obras y técnicas de algunos pintores y, por el camino, creando una amplia variedad de obras en su estudio personal.

Después de unos inicios bastante tradicionalistas, en los que siguió las líneas de lo figurativo, su trabajo se ha centrado en la experimentación con colores, formas y texturas.

La exposición estará abierta al público en la Galería Alta del CICCA hasta el 14 de noviembre de 2025.