Maika Makosvki regresa a Canarias

Maika Makovski es sin lugar a dudas una de las más prolíficas, respetadas y destacadas artistas que han surgido en nuestro país en las últimas dos décadas. Cuando se están a punto de cumplir veinte años de su debut discográfico, Maika anuncia que su nueva entrega está a punto de ver la luz y su título es "Bunker Rococó". Un álbum que si tuviésemos que definir de manera muy sencilla sería de la siguiente manera: es el álbum que mejor define a Maika Makovski como artista que la mallorquina haya creado hasta ahora.

Este nuevo disco de estudio ha sido grabado en Bristol, en el estudio The Playpen y cuenta con la producción de Ali Chant, quien ya estuvo inmerso en otros álbumes de Maika Makovski como "Maika Makovski" y "Chinook Wind", producidos por John Parish.

"Para este disco me he exigido mucho y he descartado mucho. Creo que dentro de cada canción y, sobre todo, con las canciones del disco en conjunto, hay un trabajo de equilibrio importante: la crudeza convive con la riqueza, la sencillez con una cierta épica, el clasicismo con la ruptura.

Quería que lo sintético y lo orgánico, lo contemporáneo y lo clásico, funcionaran juntos, y que las canciones no se vieran azuzadas por la manera impaciente de consumir música que tenemos -me interesaba más bien que alcanzaran su potencial y fueran a donde querían ir sin mirar el reloj.

He podido finalmente incorporar ritmos étnicos macedonios en mi música de una manera natural y personal, algo que deseaba desde que entré en contacto con la música del país de mi padre.

La idea de encerrarme para crear es de la que nace el título Bunker Rococó: el búnker es ese espacio de protección frente al enorme ruido de fuera que a veces parece no dejarte ni oír tu propia voz. La música es el rococó: lo vivo, loco, fantasioso y juguetón, a veces extravagante, que nace de ese encierro. El título tiene otras connotaciones para mí, ¡pero ya habrá tiempo de hablar de ello!" Maika Makovski.