Big Bang Vintage Festival: The Troupers Swing Band llegan al Parque San Telmo con swing, boina y cadenilla

Una troupe de siete rockabillies en el parque San Telmo nunca podría pasar desapercibida. La cuadrilla The Troupers Swing Band apareció con cadenilla colgada del pantalón, camisa de cuadros abierta y una boina ladeada al verdadero estilo peaky blinders de Alicante. La banda lució su neoswing en el entorno del parque San Telmo en el cierre de la segunda jornada del Big Bang Vintage Festival.

No desentonaron entre los demás brazos picados de tatuajes ni alguna chica pin up que se arremolinaron ayer en el parque histórico para disfrutar del proyecto Barrios Orquestados, el power trío de Los Wipeouts, la formación gallega Mad Martin Trio y la barcelonesa Connie & The Rockets.

Vuelta a los 50

Fue la jornada de la música de los años 50, «una de las rockeras», según expresó el director del evento, Javier Viera, que en esta octava edición dio un giro al habitual formato del festival al alargarlo en cuatro etapas [desde el jueves hasta este domingo] y optar por el cobro de entradas. Este cambio dejó fastidiado a más de uno que trató de entrar por costumbre de manera gratuita al recinto vallado, sin éxito.

Segundo día de Big Bang Vintage Festival / José Carlos Guerra

«Es una verdadera locura y una alegría estar aquí», expresó y Stephan Soñer, contrabajo y voz de la formación. Poco les faltó para no llegar a tiempo, con la alerta roja que vive estos días la Comunidad Valenciana, pero se desquitaron con ganas.

La banda alicantina de Orihuela está compuesta por Gaby Soñer (vocalista, armonicista), Juanjo García (batería), José ‘Morgan’ Jimeno (guitarrista) Juanjo Hernández Jordan (saxo tenor), Sam Arthur (trombón) y Hugo Navarro (trompeta). Por su parte, Borja Viera alias ‘The Blues Man’ repitió el show de la tarde como maestro de ceremonias e hilo conductor de los conciertos.

Apertura

Barrios Orquestados abrió la jornada atreviéndose a versionar de manera orquestal Billie Jean de Michael Jackson dirigida por el maestro José Brito, fundador de la iniciativa educativa. En el repertorio interpretaron una versión de Romeo y Julieta, del compositor ruso Serguéi Prokófiev; La Reina del Tamarugal y las composiciones propias de Mali y Barrio Danzón. En Mamadou contaron la historia de un joven que llegó desde Mali en un barco, hasta que «los fuegos artificiales del puerto de Las Palmas», cambiaron su destino.

Hubo quien prefirió darse una vuelta por las food trucks del parque, una zona gastronómica de smash burgers, bocadillos de cochino negro e insólitas paellas valencianas cocinadas por Luis Miguel Martínez y Ana Úbeda, de Pepito Paellas. Aquello se llenó de comensales que más que comer «olían» el arroz, así que los cocineros bromean con que dentro de poco «empezarán a cobrar por olfatear».