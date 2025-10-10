El Círculo de Bellas Artes de Madrid se rinde a Chirino

El Círculo de Bellas Artes de Madrid ha inaugurado la exposición Martín Chirino. Memoria del Círculo, comisariada por Fernando Castro. La muestra, organizada con la Comunidad de Madrid y en colaboración con la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, se enmarca en una doble celebración: los cien años del nacimiento de Martín Chirino (1925-2019), uno de los escultores españoles más influyentes, y el centenario del edificio que alberga la actual sede del Círculo de Bellas Artes (1926-2026), un espacio al que el artista estuvo profundamente ligado.

La historia del Círculo está estrechamente vinculada a Chirino, que presidió la institución entre 1983 y 1992. Junto con una nueva Junta Directiva y un grupo de artistas e intelectuales, el escultor impulsó un proceso de refundación que transformó el Círculo en la institución cultural abierta y multidisciplinar que conocemos hoy: privada, sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública. Su mandato situó al Círculo como un verdadero faro de modernidad y pensamiento, atento a las corrientes artísticas más innovadoras y experimentales.

En 2013 el Círculo organizó la muestra Martín Chirino. Obras para una colección, comisariada por el propio escultor y compuesta por quince esculturas que hoy forman parte de la colección de la Fundación Martín Chirino.