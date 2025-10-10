Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dani Martín se suma al cartel del Granca Live Fest 2026 con su gira '25 Pts años'

El artista madrileño actuará el sábado 4 de julio en el Estadio de Gran Canaria, en una jornada que también contará con la presencia de Alejandro Sanz

Dani Martín.

Dani Martín. / @_danimartin_

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Granca Live Fest 2026, uno de los eventos musicales más destacados de Canarias y referente a nivel nacional, ha anunciado este viernes la incorporación del cantante Dani Martín a su programación. El artista madrileño actuará el sábado 4 de julio en el Estadio de Gran Canaria, en una jornada que también contará con la presencia de Alejandro Sanz.

Dani Martín llegará a la isla con su gira conmemorativa 25 Pts años, una propuesta que celebra sus más de dos décadas en la música. Este tour, que ya ha logrado el cartel de todo vendido en varias ciudades españolas, repasa desde sus inicios como vocalista de El Canto del Loco, banda emblemática del pop español de los 2000, hasta sus grandes éxitos en solitario. Temas que han acompañado a varias generaciones volverán a sonar en vivo, esta vez en suelo canario.

Fechas del festival: del 2 al 4 de julio de 2026

El Granca Live Fest se celebrará del 2 al 4 de julio de 2026 y volverá a convertir el Estadio de Gran Canaria en un punto de encuentro para miles de personas. Su programación combina artistas de renombre nacional e internacional con nuevas propuestas, lo que lo posiciona como uno de los festivales musicales más relevantes del panorama español.

Con la confirmación de Dani Martín, el festival consolida un cartel que apunta a llenar aforos y ofrecer una experiencia musical de primer nivel. La jornada del 4 de julio será, sin duda, una de las más esperadas de esta quinta edición.

Entradas ya disponibles

Los abonos para asistir al Granca Live Fest 2026 ya se pueden adquirir a través de la web oficial del festival: www.grancalivefest.es. Desde la organización se advierte que, dada la alta demanda, es probable que se agoten en poco tiempo.

Noticias relacionadas y más

Apoyo institucional

El festival cuenta con el respaldo de varias entidades públicas y privadas, entre ellas el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural.

TEMAS

  1. La Aemet alerta de que la dana Alice dejará “lluvias muy fuertes”: ¿Cómo afectará a Canarias?
  2. La Aemet sentencia el tiempo para este fin de semana en Canarias: temperaturas más frescas, viento y posible lluvia
  3. Seis jóvenes se unen y crean una asociación en Montaña San Francisco
  4. Los alumnos canarios son los más alborotadores de España: la mitad de los docentes se estresa intentando mantener la disciplina en el aula
  5. Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
  6. Sorprendido un niño de 11 años circulando en patinete sin casco en Las Palmas de Gran Canaria
  7. El Puerto de Las Palmas aprueba la venta de la parcela al Real Club Náutico de Gran Canaria
  8. Las Palmas de Gran Canaria celebra el Día de la Fiesta Nacional con un homenaje a los caídos y el izado de la bandera

BBVA abre este viernes 60 oficinas hasta las 21.00 horas para que los accionistas "rezagados" de Sabadell acepten la OPA

BBVA abre este viernes 60 oficinas hasta las 21.00 horas para que los accionistas "rezagados" de Sabadell acepten la OPA

Yolanda Díaz lo confirma: el ministerio de Trabajo quiere ampliar el permiso laboral por fallecimiento de un familiar

Yolanda Díaz lo confirma: el ministerio de Trabajo quiere ampliar el permiso laboral por fallecimiento de un familiar

Israel comienza a deportar a los españoles de la segunda flotilla a Gaza

Israel comienza a deportar a los españoles de la segunda flotilla a Gaza

La UD Las Palmas visita al Extremadura el martes 28 de octubre en la 'Copa de la proximidad'

La UD Las Palmas visita al Extremadura el martes 28 de octubre en la 'Copa de la proximidad'

Dani Martín se suma al cartel del Granca Live Fest 2026 con su gira '25 Pts años'

Dani Martín se suma al cartel del Granca Live Fest 2026 con su gira '25 Pts años'

Así ha sido la reacción de este tiktoker canario al visitar el peor supermercado de las islas: "Este local debería estar totalmente prohibido"

Así ha sido la reacción de este tiktoker canario al visitar el peor supermercado de las islas: "Este local debería estar totalmente prohibido"

Petición de tres años y medio de cárcel para Toño Sanchís por parte de la Fiscalía por apropiarse del dinero de Belén Esteban

Petición de tres años y medio de cárcel para Toño Sanchís por parte de la Fiscalía por apropiarse del dinero de Belén Esteban
Tracking Pixel Contents