Dani Martín se suma al cartel del Granca Live Fest 2026 con su gira '25 Pts años'
El artista madrileño actuará el sábado 4 de julio en el Estadio de Gran Canaria, en una jornada que también contará con la presencia de Alejandro Sanz
El Granca Live Fest 2026, uno de los eventos musicales más destacados de Canarias y referente a nivel nacional, ha anunciado este viernes la incorporación del cantante Dani Martín a su programación. El artista madrileño actuará el sábado 4 de julio en el Estadio de Gran Canaria, en una jornada que también contará con la presencia de Alejandro Sanz.
Dani Martín llegará a la isla con su gira conmemorativa 25 Pts años, una propuesta que celebra sus más de dos décadas en la música. Este tour, que ya ha logrado el cartel de todo vendido en varias ciudades españolas, repasa desde sus inicios como vocalista de El Canto del Loco, banda emblemática del pop español de los 2000, hasta sus grandes éxitos en solitario. Temas que han acompañado a varias generaciones volverán a sonar en vivo, esta vez en suelo canario.
Fechas del festival: del 2 al 4 de julio de 2026
El Granca Live Fest se celebrará del 2 al 4 de julio de 2026 y volverá a convertir el Estadio de Gran Canaria en un punto de encuentro para miles de personas. Su programación combina artistas de renombre nacional e internacional con nuevas propuestas, lo que lo posiciona como uno de los festivales musicales más relevantes del panorama español.
Con la confirmación de Dani Martín, el festival consolida un cartel que apunta a llenar aforos y ofrecer una experiencia musical de primer nivel. La jornada del 4 de julio será, sin duda, una de las más esperadas de esta quinta edición.
Entradas ya disponibles
Los abonos para asistir al Granca Live Fest 2026 ya se pueden adquirir a través de la web oficial del festival: www.grancalivefest.es. Desde la organización se advierte que, dada la alta demanda, es probable que se agoten en poco tiempo.
Apoyo institucional
El festival cuenta con el respaldo de varias entidades públicas y privadas, entre ellas el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
- La Aemet alerta de que la dana Alice dejará “lluvias muy fuertes”: ¿Cómo afectará a Canarias?
- La Aemet sentencia el tiempo para este fin de semana en Canarias: temperaturas más frescas, viento y posible lluvia
- Seis jóvenes se unen y crean una asociación en Montaña San Francisco
- Los alumnos canarios son los más alborotadores de España: la mitad de los docentes se estresa intentando mantener la disciplina en el aula
- Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
- Sorprendido un niño de 11 años circulando en patinete sin casco en Las Palmas de Gran Canaria
- El Puerto de Las Palmas aprueba la venta de la parcela al Real Club Náutico de Gran Canaria
- Las Palmas de Gran Canaria celebra el Día de la Fiesta Nacional con un homenaje a los caídos y el izado de la bandera