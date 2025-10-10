Dani Martín se suma al cartel del Granca Live Fest 2026 con su gira '25 Pts años'

El Granca Live Fest 2026, uno de los eventos musicales más destacados de Canarias y referente a nivel nacional, ha anunciado este viernes la incorporación del cantante Dani Martín a su programación. El artista madrileño actuará el sábado 4 de julio en el Estadio de Gran Canaria, en una jornada que también contará con la presencia de Alejandro Sanz.

Dani Martín llegará a la isla con su gira conmemorativa 25 Pts años, una propuesta que celebra sus más de dos décadas en la música. Este tour, que ya ha logrado el cartel de todo vendido en varias ciudades españolas, repasa desde sus inicios como vocalista de El Canto del Loco, banda emblemática del pop español de los 2000, hasta sus grandes éxitos en solitario. Temas que han acompañado a varias generaciones volverán a sonar en vivo, esta vez en suelo canario.

Fechas del festival: del 2 al 4 de julio de 2026

El Granca Live Fest se celebrará del 2 al 4 de julio de 2026 y volverá a convertir el Estadio de Gran Canaria en un punto de encuentro para miles de personas. Su programación combina artistas de renombre nacional e internacional con nuevas propuestas, lo que lo posiciona como uno de los festivales musicales más relevantes del panorama español.

Con la confirmación de Dani Martín, el festival consolida un cartel que apunta a llenar aforos y ofrecer una experiencia musical de primer nivel. La jornada del 4 de julio será, sin duda, una de las más esperadas de esta quinta edición.

Entradas ya disponibles

Los abonos para asistir al Granca Live Fest 2026 ya se pueden adquirir a través de la web oficial del festival: www.grancalivefest.es. Desde la organización se advierte que, dada la alta demanda, es probable que se agoten en poco tiempo.

Apoyo institucional

El festival cuenta con el respaldo de varias entidades públicas y privadas, entre ellas el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural.