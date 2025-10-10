Homenaje a Manuel Ojeda en la feria Estampa de Madrid
El stand de Art as Experience, el proyecto galerístico de PSJM, rindió tributo al galerista grancanario, con la presencia de sus familiares
El proyecto galerístico Art as Experience, liderado por el dúo artístico PSJM, que integran Cynthia Viera y Pablo San José, continúa el legado del galerista grancanario Manuel Ojeda y vive estos días su puesta de largo en la feria Estampa de Madrid, donde una selección de artistas de la antigua galería y nuevas voces exhiben sus obras.
Además, en la tarde de ayer, el stand de Art as Experience celebró un emotivo homenaje a Manuel Ojeda, fallecido el pasado 30 de enero de este año, con más de 40 años de trayectoria profesional en el sector del arte y promotor de destacados proyectos desde su conocida galería con sede en la calle Buenos Aires, en el barrio de Triana.
Ante la escasez de galerías en Las Palmas de Gran Canaria y el vacío dejado por figuras como Ojeda, Art as Experience busca «activar el coleccionismo insular», indica el dúo. Su objetivo es visibilizar el talento canario a nivel nacional e internacional, como ya demostró PSJM con el proyecto On Present Time en la Gallery Weekend de Berlín (2024).
Ahora, esta nueva andadura galerística apoya el arte canario mediante difusión, promoción y venta. Su participación en Estampa presenta cuatro artistas: Capi Cabrera, Ana Beltrá, Greta Chicheri y Nicolás Láiz Placeres, cuyo discurso se fusiona con el territorio y la cultura que sienten.
La propuesta Mareas Telúricas habla de ultraperiferia, insularidad e identidad: paisajes volcánicos, flora macaronésica, gráficas marineras, sancocho, vino y folías. «Las obras dialogan, mostrando la singularidad cosmopolita y contemporánea de las islas. Es una muestra sutil de raíces, donde el folclore se insinúa con calor, color, brisas y fiestas», indican en un comunicado.
