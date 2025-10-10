Sala Faro convoca a mujeres y disidencias en "jam sessions no mixtas" los domingos

Romper la cuerda del machismo en la industria musical para igualar la partitura es la batalla que afinan músicas, cantantes, productoras y profesionales de un sector cultural aún muy masculinizado.

En esta línea, la Sala Faro, espacio creativo independiente de Gran Canaria y con una programación musical estable, inaugura un nuevo formato de «jam sessions no mixtas» cada domingo con el objetivo de consolidar un lugar referente para la visibilización de talentos musicales femeninos y diversos.

La primera sesión tiene lugar mañana con la cantante, pianista y compositora Devitha Pradinda, a la voz y piano, acompañada por Marta Redondo a la percusión. El precio de la entrada es de cinco euros de forma anticipada (siete euros en puerta) y cada jam está abierta a la participación libre de las músicas asistentes.

Además, Faro ya ha desvelado el cartel de la siguiente entrega de estas sesiones de improvisación musical, el próximo domingo 19 de octubre, que abrirá la artista multidisciplinar Barbara Calypso, a la voz y guitarra.

«Buscamos mujeres músicas profesionales y también artistas emergentes que estén empezando para participar en estas sesiones de improvisación», indica Inoa Segura, capitana de Faro junto al también músico Nelson Saavedra. «Queremos abrir este espacio para que sea más fácil para las mujeres y disidencias poder participar en un entorno más propicio», añade.

La lucha feminista por un circuito musical más igualitario en Canarias se encuentra en plena ebullición con la reciente conformación de la Cooperativa Reivindicativa de Artistas Femeninas Canarias (@crac_canarias), que vela por la visibilidad, paridad y presencia real de mujeres en el sector, y que señaló públicamente la ausencia de mujeres en el cartel de un festival recién anunciado en la Isla, con apoyo y patrocinio público. Su movilización propició una rectificación por parte de la organización con la inclusión de músicas y djs femeninas.

Programación del sábado 11 de octubre

Por su parte, la Sala Faro continúa alumbrando la escena musical alternativa de Canarias con una programación plural, interesante y ecléctica que aúpa a proyectos sonoros emergentes y respalda a otros más consagrados que también acusan la falta de salas de música independientes en la Isla.

Este sábado 11 de octubre a las 20.00 horas, el espacio de La Isleta acoge un concierto en directo de Good Franco, formación conejera de synth-pop y soul liderada por Fran de Arma que sigue abriéndose un lugar propio en la escena isleña.