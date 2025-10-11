El Gran Canaria Big Bang Vintage Festival celebra su última jornada con las bodas al estilo Las Vegas

El Gran Canaria Big Bang Vintage Festival 2025 culmina este domingo su octava edición con una jornada que promete ser inolvidable. El broche de oro lo pondrá, a las 18:00 horas en el escenario principal del parque de San Telmo, la legendaria banda japonesa The 5.6.7.8’s, en su primer concierto en Canarias y el inicio oficial de su gira europea de otoño.

Iconos del garage rock japonés, el trío formado por Yoshiko Fujiyama, Chellio Panther Omo y Sachiko se convirtió en fenómeno internacional tras su aparición en la película Kill Bill: Vol. 1 (2003), de Quentin Tarantino. Su propuesta cruda, rebelde y divertida, donde confluyen el rockabilly, la música surf y el garage rock de los años 60, llega por fin al Archipiélago para hacer vibrar al público canario.

Domingo de bodas, vinilos y mucha música

La programación dominical comienza desde temprano con el mercadillo vintage (11:00 h), que incluye actividades para niños, feria del disco de vinilo, animación familiar y la entrega de premios del concurso de fotografía vintage.

Uno de los momentos más esperados será la "Chappe of Rockin' Love" (12:30 h), la tradicional ceremonia de bodas al estilo Las Vegas, conducida por Borja The Bluesman, en la que se han inscrito una veintena de parejas.

En el plano musical, el festival abrirá sus conciertos desde las 13:30 horas con la actuación de Ángela Hoodoo, la artista granadina referente en la música de raíz americana; seguida por las bandas canarias Bífidos (15:00 h) y Mambo Rambo (16:30 h), antes de la esperada cita con las japonesas.

Sábado de soul, garage y mucha energía

La jornada del sábado confirmó el éxito del festival, con Borja The Bluesman como maestro de ceremonias y las sesiones de Los Pinchadiscos del Pantano marcando el compás. El público disfrutó de las actuaciones de las bandas madrileñas Automatic Lovers y Varonas, el elegante directo del francés Ian Kay —con ecos de The Kinks o The Byrds— y el poderoso espectáculo de los portugueses TT Syndicate, con una propuesta explosiva entre el northern soul, el dixieland y el merseybeat.

Un festival consolidado con sello internacional

El Gran Canaria Big Bang Vintage Festival está organizado por Gamberra Producciones y cuenta con el respaldo del INAEM, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Promotur del Gobierno de Canarias, Turismo y Cultura del Cabildo de Gran Canaria, así como del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Además, colaboran empresas como Lencar S.L., Hotel Madrid, Halcón Viajes y Ámbito Cultural de El Corte Inglés, entre otras.

La octava edición ha reafirmado el papel del festival como un referente nacional del movimiento vintage, combinando cultura, moda, música y estilo de vida retro con una programación diversa y un fuerte componente comunitario.