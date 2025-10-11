La Sagrada Familia sortea 8.500 entradas gratuitas para los días 8 y 9 de febrero por Santa Eulàlia
EP
BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)
La Sagrada Familia celebrará puertas abiertas para visitar de forma gratuita el interior de la basílica, el museo y las escuelas los días 8 y 9 de febrero por las fiestas de Santa Eulàlia de Barcelona, informa el templo en un comunicado este martes.
En total, se sortearán 8.500 entradas gratuitas, y para participar hay que completar el formulario disponible en la página web de la Sagrada Familia y sus redes sociales entre este martes y el domingo; el próximo lunes se realizará el sorteo y se publicará la lista de los ganadores.
Como novedad, se podrá visitar la remodelación del espacio del museo dedicado al arquitecto Antoni Gaudí, que acoge la exposición 'Antoni Gaudí. Humanismo y espiritualidad' la cual ofrece una visión íntima del artista catalán con fotografías, maquetas y otros materiales inéditos.
- La Aemet sentencia el tiempo para este fin de semana en Canarias: temperaturas más frescas, viento y posible lluvia
- Seis jóvenes se unen y crean una asociación en Montaña San Francisco
- Un joven, herido de gravedad tras recibir media decena de puñaladas en la plaza de Manuel Becerra
- La Lotería Nacional toca en Canarias
- Hace un agujero en Las Canteras, se entierra hasta el cuello y la marea casi lo mata
- El Puerto de Las Palmas aprueba la venta de la parcela al Real Club Náutico de Gran Canaria
- Paseo del Guiniguada: Las estatuas de las cuatro estaciones serán el epicentro del nuevo barranco
- Detenido un joven tras amenazar al dueño de un local y a la Policía en Tamaraceite: 'Te mato, te rompo la cara