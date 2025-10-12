La actriz canaria Naira Hernández gana un Premio Emmy
La intérprete de Icod de Los Vinos ha sido galardonada en la gala de los Premios Emmy de la publicidad celebrada en la noche del sábado en Nueva York
La actriz tinerfeña Naira Hernández está de enhorabuena. Ha ganado un premio Emmy de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión norteamericana en la gala celebrada en la noche de este sábado en Nueva York.
La canaria asistió a la gala 68ª edición de los Premios Emmy de la publicidad, en la que, junto al director de publicidad dominicano Ray Hungría y el responsable de fotografía, Jaime García han sido triunfadores en los prestigiosos galardones.
La intérprete de Tenerife ha participado en la campaña publicitaria para la Asociación Americana contra la Estafa, trabajo por el que ha sido premiada en la categoría Programa Individual en Español.
Cine y televisión
Naira Hernández, de 36 años, es de Icod de los Vinos pero, cuando cumplió los 18 años, se trasladó a Madrid para estudiar interpretación y desde entonces vive en la Península, donde trata de labrarse una carrera que cada día avanza a paso agigantados.
Licenciada en Interpretación Textual, en El Laboratorio de William Layton en Madrid y Máster en Interpretación ante la cámara en La Central de Cine de Madrid, confiesa que le gusta también el teatro.
Ha trabajado también para el cine y la televisión, participando como figurante en series nacionales como El comisario u Hospital Central, y en películas como La cura. Génesis 2.0 o Vanitas. De hecho, cuenta con el Máster en Interpretación ante la cámara en La Central de Cine de Madrid, porque pronto «el cine me enamoró con su fuerza visual y con su cuidado por los detalles».
- Un joven, herido de gravedad tras recibir media decena de puñaladas en la plaza de Manuel Becerra
- La Lotería Nacional toca en Canarias
- Punto de oficio de la UD Las Palmas y llanto por Recobita
- ¿La causa del apuñalamiento en la Plaza Manuel Becerra? ¡Un ataque de celos!
- Seis jóvenes se unen y crean una asociación en Montaña San Francisco
- El joven que fingió su secuestro tras cinco días desaparecido: «Me encerraron en un cuarto con un peluche de Winnie the Pooh»
- Clavijo, presidente motero
- Dos agresiones en 14 horas: la Policía busca al joven que apuñaló a un amigo de su ex y a un hombre que atacó a su vecino