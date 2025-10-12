Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actriz canaria Naira Hernández gana un Premio Emmy

La intérprete de Icod de Los Vinos ha sido galardonada en la gala de los Premios Emmy de la publicidad celebrada en la noche del sábado en Nueva York

La actriz tinerfeña Naira Hernández, este sábado, tras ganar el Premio Emmy en Nueva York. / @naira_hernandez__

Las Palmas de Gran Canaria

La actriz tinerfeña Naira Hernández está de enhorabuena. Ha ganado un premio Emmy de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión norteamericana en la gala celebrada en la noche de este sábado en Nueva York.

La canaria asistió a la gala 68ª edición de los Premios Emmy de la publicidad, en la que, junto al director de publicidad dominicano Ray Hungría y el responsable de fotografía, Jaime García han sido triunfadores en los prestigiosos galardones.

La intérprete de Tenerife ha participado en la campaña publicitaria para la Asociación Americana contra la Estafa, trabajo por el que ha sido premiada en la categoría Programa Individual en Español.

Cine y televisión

Naira Hernández, de 36 años, es de Icod de los Vinos pero, cuando cumplió los 18 años, se trasladó a Madrid para estudiar interpretación y desde entonces vive en la Península, donde trata de labrarse una carrera que cada día avanza a paso agigantados.

Licenciada en Interpretación Textual, en El Laboratorio de William Layton en Madrid y Máster en Interpretación ante la cámara en La Central de Cine de Madrid, confiesa que le gusta también el teatro.

Ha trabajado también para el cine y la televisión, participando como figurante en series nacionales como El comisario u Hospital Central, y en películas como La cura. Génesis 2.0 o Vanitas. De hecho, cuenta con el Máster en Interpretación ante la cámara en La Central de Cine de Madrid, porque pronto «el cine me enamoró con su fuerza visual y con su cuidado por los detalles».

