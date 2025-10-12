El Gran Canaria Big Bang Vintage despide su octava edición a ritmo de rockabilly, country, blues y garage rock

El Gran Canaria Big Bang Vintage Festival clausuró este domingo la octava edición en el parque de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, con una festiva jornada regada de rockabilly, country, blues y garage rock, que tuvo de protagonista a la banda japonesa The 5.6.7.8’s en su primera actuación en Canarias, a la cantante granadina Angela Hoodoo y banda, una de las artistas más influyentes del panorama nacional de la música de raíz americana, que presentó en el festival su último disco Outlaw Girls.

Los grancanarios Bífidos con su suerte de blues rock pantanoso también presentaron su primer álbum Fuego; y el dúo de cavernícolas tinerfeños Mambo Rambo, que dieron espectáculo con un repertorio incendiario.

El trío The 5.6.7.8’s, formación de estética vintage, de actitud rebelde, cruda y divertida por la que fluye el garage rock de los años 60 del pasado siglo, el rockabilly y la música surf, que integran Yoshiko Fujiyama, Chellio Panther Omo y Sachiko, era una de las actuaciones más esperadas por el público.

Su concierto fue un repaso generoso a los hits de su discografía, con temas como Barracuda e I’m Blue, con las que abrieron su actuación.

Todo ello en una jornada dominical, con actividades infantiles y público familiar, exposiciones de coches y motos vespa, la entrega de premios del concurso de fotografía vintage, y una de las convocatorias más singulares del festival: Chapell of Rockin Love, las bodas al estilo Las Vegas.

Una ceremonia que se celebró en la pérgola central del parque de San Telmo, con una veintena de parejas y conducida por Borja The Bluesman. Con la figura de Elvis presente y el compromiso de que “lo que ha unido el Big Bang…”, las parejas recibieron “una buena cucharada de rock and roll”.

Todo esto de manos del reverendo del blues, en este caso del rock, y los mejores deseos de que “la melodía del amor resuene en sus corazones”.

El Gran Canaria Big Bang Vintage Festival es un evento impulsado por Gamberra Producciones, con el apoyo del INAEM, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Promotur del Gobierno de Canarias, Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Cultura del Cabildo, Área de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Colaboran también empresas como Lencar S.L., Hotel Madrid, Halcón Viajes y Ámbito Cultural de El Corte Inglés.