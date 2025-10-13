Aitana, nueva confirmación del Granca Live Fest 2026
La barcelonesa actuará el sábado 4 de julio en el Estadio de Gran Canaria y se suma al cartel que integran por ahora Alejandro Sanz y Dani Martín
El Granca Live Fest confirma a la cantante Aitana como una de las participantes de la próxima edición 2026. La artista de Barcelona ha incluido su parada en el festival grancanario dentro de la gira de su último trabajo, Cuarto Azul, que la llevará por España, Argentina, Colombia, México, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Portugal e Italia.
La cantante actuará el 4 de julio en el Estadio de Gran Canaria y se suma así a un cartel que ha confirmado por ahora a los cantantes y músicos Alejandro Sanz y Dani Martín. Los abonos ya están disponibles en los canales oficiales del festival.
Desde su irrupción hace ocho años en la industria musical, Aitana ha evolucionado a icono consolidado del pop global, con un crecimiento artístico ha sido imparable. Hoy, es la artista pop con una identidad sólida que representa una generación marcada por valores como el empoderamiento, la autenticidad y la evolución personal.
Granca Live Fest 2026, que se celebrará del 2 al 4 de julio en el Estadio de Gran Canaria, se ha consolidado como uno de los festivales más destacados de Canarias, que cada verano reúne a decenas de miles de personas para bailar al ritmo ed un cartel ecléctico y de gran calidad
