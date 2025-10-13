Las donaciones de órganos en Canarias crecen un 18,5% en un año

Canarias cerró 2024 con 58,6 donantes por millón de habitantes, una cifra que supera la media estatal de 52,6 y consolida al Archipiélago entre las cinco comunidades con mayor tasa de donación de órganos. En total, se realizaron 270 trasplantes, un 18,5 % más que el año anterior, lo que confirma una tendencia sostenida al alza.

Este logro, explican las autoridades sanitarias, es fruto de la coordinación entre hospitales, profesionales y ciudadanía. Para Vicente Peña, coordinador de trasplantes del Hospital Doctor Negrín, el éxito tiene un trasfondo claro: «Somos de las comunidades con mejores cifras de donación en España. Pero aun así hay pacientes que fallecen porque no llega un donante. El límite ya no es la técnica médica, es el número de donantes».

Este año, los datos fueron presentados esta mañana en el marco del III Encuentro Regional de Trasplantados, que se celebrará este sábado en el Colegio de Médicos de Las Palmas. El evento servirá como punto de unión entre profesionales, pacientes y familias, y como altavoz para reforzar la cultura donante en la sociedad canaria.

De izquierda a derecha, Vicente Peña, Elizabeth Hernández, Antonio Suárez y Pablo Rodríguez esta mañana durante la presentación del III Encuentro Regional de Trasplantados / LP / DLP

Negativas familiares

El liderazgo de Canarias convive con un reto que no depende de quirófanos ni tecnología: el 30 % de las familias aún rechaza la donación de órganos cuando fallece un ser querido. Peña explica que la mayoría de las negativas «no se deben a una oposición real a donar, sino a la incertidumbre en el peor momento». Muchas familias no saben qué deseaba la persona fallecida y optan por no autorizar la extracción. «Cuando esa conversación se da en vida, el «sí» llega con más facilidad», señala el coordinador. Y añade: «Cada negativa es una oportunidad perdida de salvar o mejorar la vida de otra persona».

La tasa de aceptación en Canarias ronda el 70 %, ligeramente por debajo de la media española, pero aún en cifras altas. Sin embargo, ese margen del 30 % representa decenas de pacientes que podrían salir antes de lista de espera. En el caso de trasplante cardíaco, el tiempo medio en el Archipiélago es de un mes y medio, frente a los tres meses de media nacional, un dato que ilustra el impacto directo de la disponibilidad de órganos.

De izquierda a derecha, Vicente Peña, Elizabeth Hernández, Antonio Suárez y Pablo Rodríguez esta mañana durante la presentación del III Encuentro Regional de Trasplantados / LP / DLP

La voz de la profesión médica

En la presentación del encuentro, la presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas, Elizabeth Hernández, subrayó que «detrás de cada trasplante hay un acto de generosidad, de entrega y de confianza». Para ella, la sede colegial no solo es la casa de los médicos, sino también «la casa de los pacientes». Este enfoque no es casual: en el modelo español de trasplantes, reconocido internacionalmente, la información pública y la sensibilización son claves para mantener las tasas más altas del mundo.

Entre los asistentes, la voz más personal fue la de Antonio Francisco Suárez, presidente de la Asociación de Enfermos del Corazón (Asenco) y trasplantado desde hace 17 años. «Nadie mejor que quienes hemos recibido un trasplante para pedir a la sociedad que done», afirmó. Para él, los testimonios de pacientes trasplantados tienen un poder que complementa la información técnica: ponen rostro a las cifras.

Un encuentro para impulsar la solidaridad

El III Encuentro Regional de Trasplantados conmemorará los cinco años del programa de trasplante cardíaco en Canarias, un hito que ha permitido atender a pacientes sin derivaciones a la península. El acto incluirá ponencias médicas, debates sobre la realidad de la donación en las Islas y testimonios personales que buscan, más que informar, despertar conversaciones familiares. «Estos espacios sirven para hablar del tema sin tabúes y reforzar esa cultura que salva vidas», destacó Peña. El objetivo, añadió, es reducir el 30 % de negativas y convertir cada oportunidad en una vida ganada.

De izquierda a derecha, Vicente Peña, Elizabeth Hernández, Antonio Suárez y Pablo Rodríguez esta mañana durante la presentación del III Encuentro Regional de Trasplantados / LP / DLP

Responsabilidad institucional

Las instituciones insisten en que los buenos datos deben servir como punto de partida, no de llegada. El director de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Pablo Rodríguez, recordó que «estar en el top 5 de donantes es motivo de orgullo, pero también de responsabilidad». Y añadió: «Debemos seguir impulsando campañas y encuentros que hagan crecer estas cifras».

Canarias refleja esa tendencia: tiene más donantes por millón de habitantes que la media nacional, pero aún queda camino por recorrer. La diferencia entre mantener o aumentar esas cifras depende, en gran medida, de que más familias den su consentimiento llegado el momento.