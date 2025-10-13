La Trova presenta el espectáculo ‘Noche Latina’ en el Teatro Guiniguada

La Trova se presenta una vez más a su público y la sociedad canaria con un nuevo espectáculo que de seguro agradará al público. Esta vez se trata de Noche Latina, una propuesta que acogerá el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria los días 16, 17 y 18 de octubre.

Noche Latina es un trabajo fiel al estilo musical y escenográfico que viene acompañando a La Trova durante toda su trayectoria sobre los escenarios y que en esta ocasión se enriquece con la calidad de la artista cubana afincada en Gran Canaria Virginia Guantanamera.

Durante el concierto, se podrá disfrutar de una gran variedad de ritmos como boleros, salsa, chachachá, baladas románticas, cumbia, rancheras o merengue, entre otros.

Virginia Guantanamera es una reconocida cantante y compositora cubana, originaria de Guantánamo, con más de 40 años de trayectoria artística. Su estilo refleja un profundo mestizaje musical y una fuerte inclinación por la fusión y la apertura cultural. Se distingue por su fuerza escénica, su personalidad y su musicalidad. A lo largo de su trayectoria, ha obtenido siete nominaciones a los Premios Cubadisco, de los cuales ha ganado tres galardones. Además, ha recibido varios reconocimientos por su último trabajo discográfico.