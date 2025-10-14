¿Quién es la canaria Carmela García y por qué ha ganado el Premio Nacional de Fotografía 2025?

El municipio de Yaiza, en el sur de Lanzarote, vive con especial satisfacción el reconocimiento nacional a una de sus vecinas más ilustres: Carmela García, artista que acaba de recibir el Premio Nacional de Fotografía 2025 que otorga el Ministerio de Cultura.

Este galardón distingue una extensa y comprometida trayectoria artística, en la que García ha sabido conjugar la experimentación visual con la defensa activa de la igualdad, la diversidad y el compromiso social.

Un vínculo profundo con Lanzarote y la infancia en Yaiza

Nacida en Lanzarote en 1964, Carmela García ha forjado una carrera reconocida no sólo en España, sino también a escala internacional. Sin embargo, la fotógrafa nunca ha dejado de reivindicar el papel fundamental que jugó en su vida su infancia en el municipio de Yaiza. Sus primeros años en este entorno rural, próximo a la costa y a los paisajes volcánicos de la isla, le permitieron —en palabras de la propia autora— “interiorizar una gran seguridad y un fuerte sentimiento de pertenencia”.

García rememoró estas raíces en el pregón de las fiestas de Los Remedios de 2017, señalando a Yaiza como “un lugar privilegiado donde hemos aprendido a amar”. Así, la artista reconoce que la herencia emocional y cultural de su pueblo natal siempre está presente en su obra y en su visión del mundo.

El arte de Carmela García: compromiso, experimentación y perspectiva de género

La obra de Carmela García desborda los límites de la fotografía convencional. El jurado del Premio Nacional de Fotografía ha destacado especialmente cómo la artista “recontextualiza” este medio, incorporando lenguajes contemporáneos y combinando la imagen con vídeos, instalaciones artísticas, collages y el uso creativo de archivos fotográficos Ministerio de Cultura.

García encuentra en la figura de la mujer y en el mar dos de sus grandes fuentes de inspiración, presentes de forma recurrente en sus proyectos. Esta mirada artística busca no solo la belleza formal, sino que persigue provocar una reflexión profunda sobre los estereotipos y la representación de las mujeres, abriendo así nuevos horizontes para la igualdad y la transformación social.

En uno de los espacios culturales más emblemáticos de Yaiza, la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas, permanece expuesta desde hace años la fotografía de gran formato “Ofelia II”, donada por la artista y posiblemente una de sus piezas más simbólicas.

Esta obra sintetiza el viaje creativo de García desde su Lanzarote natal hasta los escenarios más reconocidos de la creación contemporánea.

Trayectoria consolidada y proyección internacional

A lo largo de su carrera, Carmela García ha presentado exposiciones en museos e instituciones de referencia, como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (museoreinasofia.es), el MUSAC de León, el IVAM de Valencia o el Centro Atlántico de Arte Moderno de Gran Canaria (caam.net).

Además, ha participado en algunas de las principales ferias de arte contemporáneo internacionales, como ARCO Madrid, Paris Photo, Frieze o Art Basel, llevando el nombre de Lanzarote y Canarias a público y galerías de todo el mundo.

La consejera de Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, ha felicitado a Carmela García por el "merecido reconocimiento". "Tu trabajo refleja una mirada valiente y sensible, capaz de romper moldes y dar voz a quienes durante mucho tiempo permanecieron en silencio", asegura en sus rede sociales.

Añade que "como lanzaroteña, me llena de orgullo verte reconocida por una trayectoria que trasciende fronteras sin perder la raíz" y resalta que "has sabido convertir la fotografía en un lenguaje de memoria y reflexión, en una forma de acercarnos a lo que somos y a lo que aún debemos mirar con más atención"

Reconocimiento institucional y felicitaciones

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, ha transmitido, en nombre de la corporación municipal, una felicitación pública a Carmela García, subrayando que este premio “reafirma su valiosa contribución artística y social”. Por su parte, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha resaltado que este galardón supone “motivo de orgullo para toda la isla” y un reconocimiento a la capacidad de García para convertir la fotografía en “una herramienta de reflexión y transformación social”.

Betancort destacó igualmente el talento y la sensibilidad de la fotógrafa, así como su capacidad para reivindicar la diversidad y la justicia social desde el arte, contribuyendo de forma decisiva a la proyección cultural de Lanzarote y Canarias más allá de sus fronteras. El presidente insular no dejó de poner de relieve el vínculo de García con su tierra natal, presente en buena parte de su producción artística.