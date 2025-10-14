El Premio Planeta bate récord de participación con 1.320 obras

La 74ª edición del Premio Planeta arranca esta mañana con una cifra que ya forma parte de la historia del certamen: 1.320 novelas presentadas, récord absoluto de participación desde su creación en 1952. A este hito se suma la presencia de 19 obras procedentes de Canarias, que compiten por hacerse un hueco en la gala literaria más mediática en español, cuyo fallo se conocerá esta noche en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona.

El presidente del Grupo Planeta, José Crehueras, abrió la rueda de prensa recordando que esta edición coincide con la clausura de las celebraciones por el 75 aniversario de la editorial. «Este año hemos batido el récord de originales presentados. Nuestro objetivo desde el primer premio ha sido crear nuevos lectores y difundir el libro al máximo», subrayó.

La cifra refleja un crecimiento sostenido que, en palabras de Crehueras, «demuestra el compromiso de los autores y de todos los que formamos parte de este proyecto». Desde su creación, por el certamen han pasado ya 29.000 originales.

Canarias figura entre las comunidades con participación destacada, con 8 obras desde Las Palmas y 11 desde Santa Cruz de Tenerife. La dotación económica del galardón se mantiene como la más alta de la literatura en español: un millón de euros para la obra ganadora y 200.000 euros para la finalista.

Hoy, durante la rueda de prensa previa a la entrega del 78º Premio Planeta que tendrá lugar mañana por la noche / David Zorrakino

Crecimiento del mercado editorial

El director general de la División Editorial del grupo, Jesús Badenes, ofreció una radiografía optimista del sector. Recordó que el mercado español del libro creció un 9,8 % en 2024 y mantiene en 2025 un ritmo sólido. «Más de tres cuartas partes de los libros se siguen vendiendo en papel y en librerías, y el lector joven ha pasado a ser un motor clave», explicó.

En la franja de 14 a 24 años, el 75% se declara lector habitual, diez puntos más que en años anteriores. Badenes destacó también que, aunque el comercio electrónico gana terreno, «el libro impreso sigue siendo el formato elegido por la inmensa mayoría».

El fenómeno lector juvenil se ha visto impulsado, según apuntó, por las redes sociales y los clubes de lectura, especialmente en zonas rurales. «La lectura deja de ser una actividad terciaria para estar más metida dentro de uno», afirmó.

Los finalistas

La portavoz del jurado, Luz Gabás, presentó las diez obras finalistas, que reflejan la diversidad de géneros que conviven hoy en el mercado editorial. En Todos ríen, de Noelia Espinar, la ciencia ficción sirve como metáfora del «envenenamiento colectivo» y de una sociedad manipulable. Ghosting, de Salva Rubio, recupera con ironía y melancolía los años noventa en Barcelona a través de un diálogo entre un escritor y un fantasma.

También hay espacio para el thriller periodístico, con Por su gran culpa, de Mauro Corti, que bucea en la memoria histórica argentina; para la narrativa contemporánea, como No es tan fácil morir de amor, de Elvira Torres, ambientada en Sevilla, y para el thriller psicológico con tintes románticos, con ¿No es hermosa la luna?, de Selene Noctis, donde la intriga se mueve al compás de las fases lunares.

La imaginación desbordante llega con Zoltar el mago, el pirata Roberts y una novela del Oeste, de Keith Astra, que mezcla western, ciencia ficción y sátira; el drama histórico y gótico aparece en El color de la lluvia, de Sofía García; la mitología se impone en La muerte de la diosa, de José Antonio Ariza; la intriga romántica e histórica se desarrolla en El destino en la esfera de un reloj, de Enrique Alejandro Santoyo Castro, y Donde se escriben los nombres, de Blanca Montoya Landa, propone un viaje narrativo entre presente y pasado colonial.

Gabás explicó que, aunque las tramas recorren épocas y estilos distintos, comparten «una mirada crítica sobre la sociedad actual y la necesidad de reconstrucción individual y colectiva».

Una de las ideas más repetidas durante la presentación fue el auge de la lectura entre la juventud. Crehueras lo subrayó con contundencia: «Por primera vez, más del 65 % de la población se declara lectora. Y en los jóvenes de 14 a 24 años, la cifra alcanza el 75 %».

Desafíos futuros

El presidente de Planeta también quiso lanzar un mensaje claro sobre los desafíos futuros: «Debemos proteger el talento y la propiedad intelectual frente al uso irresponsable de la inteligencia artificial».

El jurado, compuesto por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y Belén López, volverá a decidir entre las diez finalistas en la tradicional cena literaria de mañana.

Participación canaria

La participación de 19 obras canarias en esta edición consolida la presencia de las Islas en el mapa literario nacional. Aunque ninguna ha llegado aún a la lista final, la cifra refleja una escena narrativa en expansión, especialmente en narrativa contemporánea y juvenil.

La organización destaca además que el fallo podrá seguirse en directo desde las 23.00 (hora peninsular) a través de las plataformas de Grupo Planeta, lo que permitirá que lectores de cualquier lado del mundo sigan la ceremonia.

La ceremonia de entrega se celebrará mañana por la noche en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. La expectación es máxima en torno al fallo de un premio que, más allá de cifras, se mantiene como uno de los grandes termómetros del panorama editorial en español.