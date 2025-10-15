El Aula Cultura Manuel Alemán celebra un debate sobre Kafka

El Aula Cultural Manuel Alemán celebra una nueva edición de sus tradicionales Conversaciones de filosofía, con universo del escritor checo Franz Kafka (Praga, 1883 - Klosterneuburg, 1924) como gran protagonista de la entrega.

Bajo el epígrafe Franz Kafka: a ciento y un años de su muerte, el filósofo y docente Daniel Barreto, miembro del Aula Cultural, junto con los escritores y profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) José Luis Correa y Jonathan Allen sostendrán un debate en el Aula de Piedra de la ULPGC (Juan de Quesada, 30), a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

La creación del Aula Cultural Manuel Alemán constituye una apuesta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo general de «impulsar el diálogo entre fe y cultura».

De forma concreta, su consolidación ha supuesto la creación de un foro de discusión y debate sobre los temas que afectan a la sociedad en diferentes ámbitos, ideológico, religioso o pensamiento, estudiados desde la reflexión y el compromiso por un lado, y como espacio de pensamiento crítico y tolerancia dentro del amplio margen que nos ofrece el diálogo fe y cultura por otro, estableciendo así un encuentro entre la sociedad y la Universidad que ayuda a esta institución a cumplir el papel social, crítico y constructivo, que la implica en los grandes problemas de nuestra sociedad.