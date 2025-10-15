Ibértigo 2025 reivindica el cine iberoamericano como espacio de pensamiento y esperanza desde Las Palmas de Gran Canaria

La 23ª edición de la Muestra de Cine Iberoamericano Ibértigo vuelve a convertir la Casa de Colón en Las Palmas de Gran Canaria en epicentro del cine iberoamericano contemporáneo. Del 16 al 24 de octubre, la cita impulsada por la Asociación de Cine Vértigo celebra más de dos décadas de defensa de los lazos históricos, culturales y emocionales que unen a Canarias con América Latina, y ofrece proyecciones gratuitas de largometrajes y cortometrajes que llegan desde la otra orilla.

La edición de este año, que arranca después de un prólogo el pasado 6 de octubre con la cineasta sevillana Laura Hojman y la proyección de su documental Un hombre libre, es también una celebración del 125º aniversario del nacimiento de Luis Buñuel que, como la propia muestra, fue un puente esencial entre Europa e Iberoamérica. Para ello, estará presente en la clausura del encuentro cinematográfico la cineasta venezolana Mariana Rondón, cuyo largometraje Zafari (2024) ha sido calificado por el crítico Carlos Loureda como «la película que le hubiera gustado rodar a Buñuel» y que visita la Isla en su doble faceta de directora y productora.

La apertura

Para arrancar, la muestra se inaugura este miércoles con la proyección a las 19.00 de Horizonte (2024), último largometraje del cineasta colombiano César Augusto Acevedo, que ofrecerá un encuentro con el público acompañado por la realizadora grancanaria Iris Carballo Déniz.

La programación incluye además una retrospectiva de su obra, con los títulos Los pasos del agua (2016), corto estrenado en Cannes, y La tierra y la sombra (2015), ópera prima que fue premiada con la Cámara de Oro en este mismo festival y reconocida en los de San Francisco y San Sebastián. Ambas cintas se proyectarán el viernes 17 a las 19.00.

«Es un honor gigante estar aquí», recalca el director y guionista. «Es la primera vez que una muestra pasa todas mis películas, así que siempre recordaré este lugar», añade en referencia a la Casa de Colón y a la capital grancanaria. Para el cineasta de Cali, Ibértigo representa mucho más que una retrospectiva: es una oportunidad para celebrar veinte años de carrera y, sobre todo, para compartir con el público canario una mirada que entiende el cine como acto de conciencia y de fe en el ser humano.

El cineasta colombiano César Augusto Acevedo en la Casa de Colón. / LP/DLP

Entre La tierra y la sombra y Horizonte, sus dos largometrajes, han pasado casi diez años. En la primera película, Acevedo explora los vínculos familiares y la dignidad frente a la pérdida; en la segunda, se adentra en el conflicto armado colombiano.

Anhelos profundos

«Mis películas hablan de mis anhelos y mis ideales más profundos», explica. «La tierra y la sombra nació de un duelo, de la muerte de mi madre al quedarme solo. En cambio, Horizonte surgió de mi desesperanza, de ver un país donde los ejércitos están formados por hijos de una misma tierra. Me costaba entender por qué deseábamos seguir matándonos. Pero hacer esta película me ayudó a comprender que entre más terribles se nos presentan las condiciones, más debemos esforzarnos en crear ideales contrarios, que nos devuelvan la esperanza», reflexiona.

A pesar de la dureza de sus historias, el cine de Acevedo está atravesado por una fe radical en la vida. «Reconocer las verdades dolorosas es lo que puede ayudar a la salud moral de nuestros pueblos. Siempre intento encontrar una luz. Si mi cine no hablara de lo importante que es la vida, simplemente no podría hacerlo», afirma con serenidad.

Talento canario

Fiel a su compromiso con el talento local, Ibértigo dedica parte de su programación a las nuevas voces del Archipiélago. Así, la sesión del 19 de octubre estará protagonizada por la joven cineasta grancanaria Andrea García, que presenta su cortometraje Solo (2024) en el que se habla de la soledad y la desesperación y cómo pueden afectar a la salud mental si no se encuentra ayuda. Todo esto se mezcla en un mundo posapocalíptico que transmite una sensación de desesperanza y pérdida. Además, este mismo día tendrá lugar la proyección de la película Lo carga el diablo (2024) de Guillermo Polo coproducida por la productora tinerfeña Volcano Films.

El 20 de octubre será el turno del cineasta andaluz Alejandro Alvarado Jódar, que forma un tándem creativo junto a Concha Barquero Artés que opera desde Andalucía. Alvarado presentará, a las 19.00, el largometraje Caja de resistencia (2024), una reflexión sobre la memoria, la historia y la censura en el cine español contemporáneo, en una sesión en la que estará presente el realizador tinerfeño Dailos Batista.

Más títulos

La edición de 2025 reúne títulos de Argentina, Brasil, México, Venezuela, Perú, Colombia, España y Estados Unidos, entre ellos también están Buscando un burro, de Juan Vicente Manrique, Manas, de Marianna Brennand Fortes, Devenir rosa, de Valeri Hernani, Hummingbirds, de Silvia del Carmen Castaños y Estefanía Contreras, Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, de Hernán Rosselli, y Los dientes largos, de Lucía Zamora. Todas ellas abordan, desde perspectivas diversas, los desafíos sociales, políticos y emocionales del presente, poniendo de manifiesto el carácter transformador del cine iberoamericano. «La selección que hacemos es de películas que no tengan más de dos años de producción», explica la presidenta de la Asociación de Cine Vértigo, María Victoria Pérez Afonso.

Para el cierre de esta 23ª edición, habrá una doble sesión los días 24 y 25 de octubre con la proyección de la ya mencionada Zafari (2024) y de El chico que miente (2011), en la que estará presente Mariana Rondón acompañada por la cineasta grancanaria Rita Vera, en el marco de los Encuentros con el sector audiovisual canario.

Con este programa, Ibértigo demuestra después de 23 años que el cine iberoamericano sigue siendo una ventana a otras realidades, capaz de despertar conciencia, esperanza y diálogo entre todas las orillas del Atlántico.