Sí, Juan del Val ya había publicado varios libros antes del Planeta. Te los contamos

Es probable que muchos no se hubieran enterado, porque la personalidad televisiva de Juan del Val ocupa casi todo lo que sabemos sobre él. Pero antes de esta novela que le ha dado el premio más deseado (al menos crematísticamente) de la literatura en castellano, el tertuliano, periodista y guionista madrileño ya había publicado varias novelas, dos de ellas a cuatro manos con su mujer Nuria Roca. Aquí, un repaso a la obra anterior de este Del Val escritor.

1. 'Para Ana (de tu muerto)' (2011)

El debut de Juan del Val en la literatura fue de la mano de su mujer, famosa televisiva antes que él y cuyo nombre aparecía en una tipografía más grande en la portada de esta historia con tintes de misterio que la pareja ambientaba en el mundo editorial. Tiene como protagonista a Ana, una mujer que después de una relación de veinte años con un escritor en la que han pasado por todos los episodios que puede pasar una pareja de largo recorrido, quiere iniciar una nueva vida. Y esa nueva vida es posible que llegue de la mano de una muerte. Dijeron en su momento sus autores que esta novela a cuatro manos había sido dura de escribir, porque no necesariamente lo que es buena idea para uno lo es para otro. Al final, la cosa debió de acabar bien, porque un año después repitieron con Lo inevitable del amor (2012).