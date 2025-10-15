La platanera reviste de sostenibilidad la moda canaria

El Cabildo de Gran Canaria organizó ayer un encuentro entre Fibras Naturales Canarias, un proyecto innovador que parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), y los diseñadores del Programa Gran Canaria Moda Cálida, con el objetivo de explorar la integración de nuevos materiales sostenibles en sus colecciones.

Fibras Naturales Canarias es una empresa de base tecnológica dedicada a la valorización de los residuos de la platanera, transformando el tronco de la planta, una vez cortado tras la cosecha, en fibra natural, pulpa y agua. A lo largo de su trayectoria, la compañía ha desarrollado proyectos pioneros, como un filamento para impresión 3D con el que se han creado souvenirs, trofeos y elementos de decoración, además de encontrarse en proceso de certificar el agua extraída para su uso como fertilizante.

El diseñador Moisés Rivero, creador de la firma MR&G Design y que forma parte del Programa Gran Canaria Moda Cálida, mostró algunas de las piezas que acompañarán a su colección de baño en Gran Canaria Swim Week 2025, y que, según explicó, «con esta colaboración cumplimos con nuestro objetivo de buscar siempre el punto de innovación y el crear con conciencia».

«Me sorprendió el material, es muy fácil de cortar, de trabajar y manipular. Aunque lo más importante es de dónde viene y todo lo que representa», explicaba Ruth Rodríguez. Esta diseñadora grancanaria ha elaborado un chaleco con estas fibras de plataneras.

Por su parte, el fundador y CEO de Fibras Naturales Canarias, Néstor Santiago, subrayó el valor que tendría para el proyecto abrirse paso en el sector de la moda local: «Para nosotros sería un hito que un diseñador de la isla incorporara Musapiel en sus colecciones. Significaría no solo validar años de investigación y trabajo, sino también demostrar que desde Canarias podemos generar materiales únicos que aporten valor añadido a la moda y que además respeten el medioambiente».

En esta ocasión, la empresa presentó su nueva línea de innovación bajo la marca Musapiel: un cuero natural de base vegetal, sin plásticos, compostable y con huella hídrica neutra. En su lanzamiento inicial cuenta con dos propuestas inspiradas en la identidad canaria: Tajinaste, un cuero de tono rojizo logrado gracias al uso de cochinilla, y Drago Canelo, en un color marrón que remite a la fuerza y simbología del drago canario.

La consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, destacó la importancia de iniciativas como esta: «Proyectos como Fibras Naturales Canarias representan la unión perfecta entre sostenibilidad, identidad canaria y aprovechamiento de nuestros recursos naturales».

Además, explicó que tan importante es este aspecto para la corporación insular que, «en la convocatoria de Gran Canaria Swim Week, el compromiso de la marca con la sostenibilidad es un criterio muy importante y altamente puntuable, se tiene en cuenta el uso de materiales sostenibles y los procesos responsables, la producción ética o local, así como la colaboración con talleres y artesanos locales».