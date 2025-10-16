ÍNSULA regresa en noviembre con nuevas aventuras científicas a través del Océano, la Tierra y el Cielo

Conferencias de expertos, breves intervenciones de investigadores en los 'Chacha Escucha', proyecciones audiovisuales, visitas guiadas al Museo Canario, el Museo de la Ciencia y la Tecnología y el Poema del Mar, talleres infantiles... ÍNSULA ofrece de nuevo un completo programa de actividades gratuito y para todos los públicos.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de octubre de 2025.- El festival de divulgación científica ÍNSULA regresa el próximo mes de noviembre al Gabinete Literario para convertir la ciencia en una maravillosa aventura por el Océano, la Tierra y el Cielo. Del 4 al 7 de noviembre, expertos, científicos e investigadores ofrecerán ponencias gratuitas y accesibles para todo tipo de públicos en torno al Océano, la Tierra y el Cielo.

Tras dos exitosas convocatorias, ÍNSULA acerca a la capital grancanaria su tercera edición con un amplio programa de actividades, un año más, desarrolladas bajo la dirección científica de Rafael Robaina, catedrático de Biología en la ULPGC, miembro de la Junta Directiva del Gabinete Literario e impulsor de este festival de la divulgación científica.

El programa de conferencias arrancará el 4 de noviembre con uno de los platos fuertes de esta edición, el conversatorio inaugural con la presidenta de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, Ana Crespo.

Las mañanas de ÍNSULA estarán dedicadas a las ponencias específicas de cada pilar del festival. Así, el día 5 de noviembre –día reservado al Cielo– comenzará con la ponencia de Julia de León, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias, que trasladará a la audiencia 'Todo lo que sabemos (y lo que no) sobre los enigmáticos visitantes interestelares'.

Al día siguiente, la sesión plenaria relacionada con la Tierra correrá a cargo de Fernando Valladares, biólogo, experto en ecología y cambio global y profesor de Investigación del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Valladares situará al público en un futuro lejano, aparentemente inalcanzable, para reinventar la relación de los humanos con la naturaleza y que el cambio climático no sea el final de la especie.

El día 7 de noviembre es el día de los Océanos en ÍNSULA y José Joaquín Hernández Brito, director de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), aprovechará para hablar de 'Atlántida 2025: el futuro bajo el agua' en una ponencia en la que invitará a imaginar un futuro de la humanidad bajo el agua, partiendo del mito de la Atlántida.

Por las tardes, los 'Chacha Escucha' –maratón de ponencias breves– atraerán a los asistentes hacia la búsqueda de otro planeta Tierra y de otras galaxias reliquia, introducirán al público en el 'Halloween microbiológico' de nuestros mares, ayudarán a descubrir los supercamarones y a recorrer el microbioma humano para entender el universo invisible que habita en nuestro cuerpo. Entre estas conferencias cortas y amenas destacan las de los investigadores de las universidades públicas canarias, como Zoraida Sosa, María Teresa Tejedor, Juan Manuel Afonso, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que invitarán al público a sumergirse en el océano de ÍNSULA, o Carlos Sangil, Eduardo Pérez, Margarita Jambrina y Noelia Cruz, de la Universidad de La Laguna (ULL), que hablarán del futuro que espera al planeta y de cómo cuidarlo, entre otros interesantes temas.

Los más pequeños de la casa también tendrán un espacio dedicado en ÍNSULA. Además de proyecciones audiovisuales de divertidas películas relacionadas con el mar, la naturaleza y el espacio, los escolares podrán disfrutar de visitas guiadas en el Museo Elder de la Ciencia, el Poema del Mar y el Museo Canario, y participar en talleres y actividades que los llevarán a explorar las estrellas, los volcanes y el océano.

ÍNSULA está coorganizado por el Gabinete Literario y la plataforma de divulgación científica The Conversation, con el patrocinio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El comité científico está integrado por el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, el Museo Canario, la Fundación Disa, el Instituto Astrofísico de Canarias y Poema del Mar, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna.