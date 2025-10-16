Jiri Dokoupil, el pintor que pincha la burbuja del arte conceptual

Jiří Georg Dokoupil (Krnov, 1954) es un gigantón volcado desde hace casi 30 años en su pasión por las pompas y el pigmento. Almacena en su estudio de Las Palmas de Gran Canaria bidones de jabón de una compañía alemana de detergente, para que nunca le falte la materia prima con la que crea sus particulares e hipnóticas burbujas. Se trata de un trabajo científico, casi obsesivo, alejado a todas luces del conceptualismo, y en el que, a modo de prueba y error, dio con una fórmula de pompas densas lo suficientemente resistentes para ser inoculadas de pegamento y poder transportar pintura en su interior. Más tarde, fruto del delirio de un sueño, acabó por estampar su creación en un lienzo de gran formato, para así dar lugar a un nuevo estilo de arte abstracto.

Nueva exposición del Centro de Arte La Regenta / Andrés Cruz

Es el ejercicio pictórico que da a luz a la exposición Doukupil. Pintura abstracta, una muestra de casi una treintena de obras impregnadas por las pompas de jabón y la espuma, que se inaugura esta tarde, a las 20.30 horas, en el Centro de Arte La Regenta. El tránsito personal del pintor checo le ha llevado a sobrevolar la increíble cantidad de más de 150 técnicas pictóricas, fruto de un incormorfismo maniático y rupturista que conserva desde que formó parte del colectivo alemán Nuevos Salvajes.

Nacido en 1954 en la región histórica de Bohemia, Jiří Dokoupil, una figura clave del arte contemporáneo europeo, pertenece a una generación que rompió con el conceptualismo y reivindicó la pintura como campo de juego. Él mismo ofrece claves de ese tránsito y de su método, en el que empezó como artista conceptual, y añade que su verdadera fijación radica ahora en otro lugar. «Mi obsesión es investigar qué es un estilo. Me gusta porque es como una fórmula matemática». En su estilo, busca algo desmontable y que pueda volverse a ensamblar, algo que le permita «cambiar el estilo cada día». Un pintor que razona desde una contra-ideología al mainstream, que le ha logrado el apelativo de «camaleón».

Identidad propia

«Seguro que nunca han visto un cuadro pintado por pompas. Yo quería eso, lo nunca visto. Si yo viese estos cuadros con 15 años diría que son imposibles». Y aunque la técnica de pintar con pompas suene divertida y responda a la filosofía de crear jugando, por momentos ha llegado a envenenar al artista. Según Dokoupil, una pompa «es difícil de agarrar», tampoco vuelan hacia donde él quiere y, en ocasiones, admite haber tenido «pesadillas con ellas». El propio pintor abraza el accidente como valor de su trabajo como respuesta al carácter impredecible de la burbuja. Si una pompa se pincha, no se corrige: «Tengo que aceptarlo», responde. Cuenta que busca superarse, lograr pompas más grandes, pero hasta el jabón tiene sus límites.

La muestra reúne piezas de gran formato realizadas en su estudio de Gran Canaria durante los últimos cinco años y sitúa el experimento material en el centro de una trayectoria que apuesta por la invención continua, materiales y series de diferente genealogía como el humo de velas, leche materna, fruta o neumáticos. A partir de ese punto, en el que la burbuja devino en procedimiento y asunto, Dokoupil apunta a otras líneas de estudio que le llevan al estudio de la espuma aplicada sobre el lienzo, algo que comenzó a experimentar en Lara’s Bubbles, una exposición que presentó en 2018 en la Fundación Canaria Para el Desarrollo de La Pintura (FCDP).

En varias piezas, la espuma domina parte del plano. En otras, la burbuja compite con el pigmento. «Hay cuadros que son hechos enteros con espuma. En otros hay burbuja y espuma», pero subraya que lograr unirlas es difícil, y que casi pareciera que estos dos elementos «no quieren estar juntos». De hecho, sobre este mismo eje pivota la pieza central de la exposición, titulada Cuadro con espuma de cochinilla, en la que Dokoupil mezcla el pigmento rojo de este insecto fundamental de la economía canaria durante el siglo XIX.

Dokoupil confía en que la exposición, que podrá visitarse también en el Instituto Canarias Cabrera Pinto de Tenerife a partir del 21 de febrero, brinde al espectador lecturas diversas pero, como buen artista, prefiere no profundizar en este plano. Quien prefiera la anécdota hallará juego y tontería; quien busque la pesquisa técnica encontrará un laboratorio y una invención que cada vez se enrevesa más en su objetivo de lograr «pompas más grandes».