Manuel Poggio Capote, investigador: «El archivo permite conocer la vida privada o los estados de ánimo de la época»

¿Qué se puede encontrar en el archivo Lugo-Viña-Massieu?

El fondo Lugo-Viña-Massieu es un fondo familiar de los siglos XV al XIX que se encuentra en el Archivo General de la Palma. El archivo se ubica en el antiguo convento de San Francisco. El fondo comprende la documentación de dos de las casas señoriales que han tenido mayor influencia y poder en la historia de La Palma: la familia Lugo, y sobre todo los Massieu, que ha sido la familia más poderosa de la isla entre finales del siglo XVII y la primera mitad del siglo XIX.

¿Qué tipo de documentación lo integra?

La documentación abarca desde la administración económica de las antiguas haciendas agrícolas a las relaciones comerciales. Como todo archivo familiar del Antiguo Régimen, tiene las ejecutorias y los informes de hidalguía con escudos heráldicos. Tiene también una serie importantísima de cartas, de correspondencias. Tiene papeles relativos a la administración civil, porque los miembros de esta familia estaban ligados al antiguo Consejo Cabildo de La Palma sobre milicias y fortificaciones. Como todos los fondos familiares de los siglos XVII y XVIII, no solo es documentación privada, sino que tiene utilidad de carácter civil, administrativo.

¿Qué hallazgo destacaría del archivo?

Hay una parte importantísima de la documentación para abordar el tema del pleito de los regidores perpetuos en el Cabildo de La Palma, que dio lugar en 1773 a que se constituyera el primer ayuntamiento protodemocrático de elección popular o de sufragio censitario de la monarquía hispánica. Eso sucedió en Santa Cruz de La Palma, donde todos los regidores perpetuos fueron depuestos y pasaron a ser electivos por un sufragio censitario y con una periodicidad bien alta.

¿Cómo llegó este archivo a integrarse en los fondos públicos de Santa Cruz de La Palma?

El archivo fue reunido a principios del siglo XX por don Antonio Lugo Massieu. Es un erudito y uno de los bibliófilos más importantes del periodo contemporáneo de La Palma. Vivió la mayor parte de su vida en La Orotava, pero tenía casa en Santa Cruz de La Palma. Es conocido por haber editado durante más de 15 años el semanario El Campo, defensor del arbolado y del paisaje rural de Canarias, un periódico que ha quedado como una de las primeras iniciativas de defensa ecológica y del medioambiente de Canarias. Era heredero por las dos ramas de esta familia y seguramente él reunió la documentación y la incrementó. El archivo se conservó en La Orotava y, en 1997, el Cabildo de La Palma, adquirió a los herederos de don Antonio Lugo la mayor parte de este fondo documental. Todo lo que era más importante fue comprado en ese año. Fue un acuerdo unánime del Cabildo de La Palma para recuperar ese patrimonio documental que se encontraba fuera de la isla.

¿Qué es lo más relevante de un patrimonio documental de este tipo? ¿Por qué es importante que estos archivos privados puedan ser públicos?

Porque la información que contiene la documentación permite un abanico enorme de perspectivas con las que abordar o enfocar el pasado. La historia económica, la historia literaria, incluso la historia cultural o la vida privada a través de la correspondencia. Permite conocer las enfermedades, las dolencias, los estados de ánimo, los fallecimientos de los familiares. Permite conocer la mentalidad aristocrática a través de las informaciones genealógicas. Es un compendio de lo que eran la mentalidad y las casas señoriales en los siglos XVII y XVIII. Lo que denominan los historiadores el Antiguo Régimen. Hasta que con las Cortes de Cádiz se establece una nueva legislación y una manera de organización administrativa distinta. Es importante cómo la documentación pone de relieve la mentalidad de los regidores aristocráticos frente a las innovaciones que se pretendían hacer por parte de la burguesía comercial.

Navegando en este archivo, ¿qué dato anecdótico o curioso ha llamado su atención?

En estos recibos agrícolas, los Massieu tenían una parcela que era la del Tajogaite. Y así viene especificado desde el siglo XVIII. Pero una cosa curiosa es que se llamaba Tagojaite. Esa es la raíz etimológica auténtica de la palabra. Y por facilidad de pronunciación, a principios del siglo XX, pasó a ser Tajogaite. Es más fácil de pronunciar. Pero está documentado ese nombre en esa zona donde reventó el volcán hace cuatro años.

Viendo este fondo, ¿cómo diría que ha evolucionado el papel de estas poderosas familias en las Islas?

Como todas las familias del Antiguo Régimen. A mediados del siglo XIX, cuando desaparecen los mayorazgos, se produce un proceso gradual en el que muchas familias vendieron las propiedades o se dividió la propiedad y muchas pasaron a la venta. Se han adaptado a los tiempos. En La Palma, por ejemplo, el apellido Massieu paradójicamente se conserva en Gran Canaria, en una rama de estas familias que después se trasladó a vivir allí. Los Massieu, la familia más holgada económicamente y más poderosa desde el punto político del siglo XVIII en la isla, mantuvieron unas intensas relaciones comerciales con Canarias, tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Y eso hizo que se asentara una rama de la familia que es la que actualmente vive allí. Es como la evolución de todas las familias, una adaptación a los tiempos, una renovación.