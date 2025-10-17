El humor toma el escenario: una temporada otoñal de risas en el Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós

Este otoño, el Auditorio Alfredo Kraus abre sus puertas al humor con mayúsculas: las carcajadas, protagonizarán una temporada diseñada para quienes buscan reírse de la vida. Por su escenario, que año tras año se consolida como referente del humor en las islas, pasarán tanto nombres consagrados como talentos emergentes.

Tras la función de Dani Rovira, que regresó el pasado mes de septiembre a la Sala Sinfónica colgando el cartel de no hay entradas, la temporada despliega su vena humorística este sábado 18 de octubre a las 17:30h con Comandante Lara & CÍA y su propuesta Viaje con nosotros. Luis Lara, conocido artísticamente como Comandante Lara, es un cómico nacido en Jerez de la Frontera que arrancó en la escena a través de la radio, la imitación y el monólogo, para hoy recorrer España llevando su particular vuelo del humor. Junto a Vicente Ruidos y Jesús Tapia, lidera esta travesía satírica donde el público recibe "instrucciones de seguridad" para aterrizar en el país de la carcajada, combinando ingenio, situaciones absurdas y complicidad constante. Esta misma jornada, Martita de Graná subirá al mismo escenario, pero a las 21:00 h con ¡Martita Sea!, un espectáculo donde Marta Martínez destila humor afilado, introspección y empatía, hilando lo íntimo, lo social y lo cotidiano con gracia e irreverencia. Su presencia en redes y escenarios la ha convertido en una voz que reivindica el humor femenino sin concesiones.

Kike Pérez / La Provincia

El domingo 2 de noviembre la grancanaria Omayra Cazorla presentará Así somos, un monólogo cargado de sinceridad, crítica social y reflexiones envueltas en risa. Su espectáculo aborda los retos del ritmo vertiginoso de la vida contemporánea, los miedos personales y la necesidad de cuidar la salud mental, con su estilo directo y cercano. También el mes de noviembre y dentro del Ciclo Humor en la Sala, Abián Díaz tomará el relevo el sábado 15 de noviembre con Show Patético, una propuesta salvaje, impredecible y enérgica, dispuesta a romper las expectativas del humor tradicional y llevar al público al límite con su caos controlado. El domingo 16 de noviembre, le toca el turno a Saúl Romero, humorista majorero que desde 2011 lleva más de 500 actuaciones por Canarias. Romero ha compartido escenario con figuras como Manolo Vieira, Omayra Cazorla e Ignatius, y ha demostrado su capacidad para transformar lo cotidiano en comedia. Para poner el broche otoñal, el domingo 14 de diciembre, Kike Pérez llega con Entradas ProhiVidas 20.26, un espectáculo que explora —con humor y sarcasmo— la crisis de la mediana edad y las máscaras que muchos intentamos mantener. Pérez se ha consolidado como uno de los cómicos más destacados del panorama canario y nacional.

Abián Díaz / La Provincia

Por su parte el Teatro Pérez Galdós recibe por primera vez, el 21 de diciembre, al tinerfeño Darío López que presentará Medio Totufo, su nuevo trabajo cargado de su característico humor cotidiano, donde las pequeñas un nuevo show cargado de su característico humor cotidiano, donde las pequeñas y grandes decisiones del día a día se convierten en grandes carcajadas.

Este cartel no es casualidad: es una apuesta por la diversidad del humor, por el diálogo entre estilos y para recordar al público que el humor es una forma de vida. La temporada 2025/2026 confirma que el Auditorio Alfredo Kraus no solo es casa de la música, sino también del humor con mayúscula.

Las localidades pueden adquirirse a través de la página auditorioalfredokraus.es, así como en la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus, de 16:00 a 21:00 h de lunes a viernes, y en la taquilla del Teatro Pérez Galdós, de 10:00 a 13:00 h, también de lunes a viernes.