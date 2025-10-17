Manuel Turizo actuará en Gran Canaria el 1 de noviembre

El cantante colombiano Manuel Turizo ha confirmado una de las fechas más esperadas para sus seguidores en Canarias: el próximo 1 de noviembre de 2025 actuará en INFECAR (Institución Ferial de Canarias), en Las Palmas de Gran Canaria. Este concierto forma parte de su nuevo Tour 2025, una gira que recorrerá varias ciudades del mundo y que promete llevar al escenario sus éxitos más sonados y nuevos lanzamientos.

El anuncio ha generado una gran expectación entre el público canario, especialmente entre los fans del género urbano y del pop latino, géneros que Turizo fusiona con maestría en cada uno de sus temas.

La actuación de Turizo se enmarca dentro de una programación que sigue consolidando a Gran Canaria como uno de los destinos de referencia para los grandes conciertos en el archipiélago. INFECAR será el escenario que acogerá el espectáculo, una localización con amplia experiencia en eventos de gran formato y que ofrece todas las condiciones logísticas y técnicas necesarias para acoger a miles de asistentes.

Este evento cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias – Latitud de Vida, y el impulso de la promotora APLIVE. Su organización responde al creciente interés del público local por espectáculos de gran nivel, especialmente de artistas internacionales de primer orden.

Venta de entradas ya disponible

Las entradas para el concierto ya se pueden adquirir a través de las plataformas oficiales Tomaticket.es y Entrees.es. Se recomienda comprarlas con antelación, ya que se espera una alta demanda dada la popularidad del artista y la limitada disponibilidad del recinto.

Aunque aún no se han publicado detalles específicos sobre los tipos de entrada o posibles zonas VIP, estas plataformas serán las vías autorizadas para adquirir los tickets de forma segura y fiable.