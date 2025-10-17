Las mujeres directoras reivindican mayor visibilidad en la música clásica: El 95% de los conciertos de orquestas sinfónicas están dirigidos por hombres

En sus 85 años de historia, el último Concierto de Año Nuevo de Viena incluía en su repertorio la primera obra compuesta por una mujer, el Ferdinandus-Walzer de la niña prodigio Constanze Geiger. Hasta entonces, la Orquesta Filarmónica de Viena, una de las formaciones más señeras a nivel internacional, había relegado el papel de las compositoras al ostracismo. Este es uno de los estigmas machistas que perduran en la música clásica y que el V Simposio Internacional de Mujeres Directoras de Orquesta: Caminos hacia la Igualdad – Sinfónicos en Miniatura pretende revisar.

Por primera vez en Europa y España, Gran Canaria se convierte en sede de este encuentro, entre el próximo viernes 24 de octubre y el domingo 26 de octubre, mediante una plataforma mundial de mujeres que aborda "los retos contemporáneos de la creación musical". Según la Fundación SGAE, la Asociación Clásicas y Modernas y la Asociación Mujeres en la Música, la visibilidad de las mujeres es aún una asignatura pendiente de la música clásica.

Los datos

El 95% de los conciertos de las orquestas sinfónicas los dirigen hombres, tan solo el 1% de las obras programadas son de compositoras y el 23% de los conciertos con solista incluyen una mujer a la cabeza, de acuerdo con los datos publicados en el informe ¿Dónde están las mujeres en la música sinfónica?, con el que muestran en datos el impacto de las mujeres músicas durante la temporada 2018/2019.

"Las mujeres directoras existen desde el siglo XVII, pero se les llamaba maestras, pianistas... El hecho de que una directora dirigiese en un puesto de poder no podía permitirse", suscribe la directora de la Orquesta Sinfónica del Atlántico, Isabel Costes, comisaria artística de esta edición. Por otra parte, la Asociación de Músicos Profesionales de Orquestas Sinfónicas, el 23% de las mujeres en orquestas sinfónicas han sido víctimas de acoso sexual.

Programa

Entre la nómina de participantes se encuentran algunas de las directoras más destacadas del panorama musical mundial al que se unen las compositoras y creadoras de otras disciplinas artísticas: Ligia Amadio, Zoe Zeniodi, Pilar Jurado, Carmen Más Aroca, Pilar Vañó, Conxita García, Yeny Delgado, Laura Vega, Claire Gilbaut, Nailse Machado, Lizzi Ceniceros, Andrea Bothelo e Imma Mateu, entre otras maestras procedentes de América y Europa. Su presencia convertirá a Gran Canaria en un auténtico escaparate internacional del liderazgo femenino en la música.

Las participantes abordarán temas como la visibilidad profesional, comunicación del proyecto artístico, violencia y maltrato en espacios orquestales, y el impacto de la inteligencia artificial en la creación musical. Además, el simposio incorpora sesiones prácticas sobre abordaje de la partitura y gestión artística, y encuentros con gestoras y empresarias culturales para lanzar estrategias de comunicación y sostenibilidad profesional.

El concierto de clausura, que se celebrará el domingo en el Teatro Pérez Galdós, Música para una Noche de Ánimas: El infortunio del amor, correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica Cibeles, integrada por mujeres músicas profesionales de reconocido prestigio internacional, formación que ha sido invitada especialmente por la Orquesta Sinfónica del Atlántico.

En estas tres jornadas de fin de semana, el programa agrupa en formato presencial y telemático mesas de trabajo, conferencias, homenajes y conciertos. Entre los temas a tratar se incluyen la inteligencia artificial en la cultura, el papel de las orquestas juveniles internacionales y las nuevas formas de liderazgo artístico. Uno de los momentos más emotivos será el homenaje a la maestra Dolores Marco (1935-2005), considerada la primera directora de orquesta española, cuyo legado se recordará como símbolo de las pioneras en la historia de la música.