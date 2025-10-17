Santa Ana se llena de música este finde con el Festival Sonora 2025: conciertos gratis, artistas canarios y grandes sorpresas

El Festival Sonora desembarca este fin de semana en la plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, con dos jornadas de música en directo y con un cartel artístico en el que la música hecha en Canarias tiene destacado protagonismo. Dos días de conciertos, viernes 17 y sábado 18, con una jornada de viernes en la que predominan los sonidos urbanos, de fusión y ska, y un sábado a ritmo de rock alternativo, ritmos fronterizos, cruce entre tradición y vanguardia y house orgánico.

Sobre el escenario que ya ocupa la plaza del centro histórico de la capital grancanaria estarán el viernes, desde las 20.00 horas, los artistas Enac Ska, Liane, Dj Saot St y La Pantera; y el sábado, OM Domínguez, Ale Acosta, Alcalá Norte y la banda francesa Rinôçérôse.

Los conciertos, con entrada libre desde las 18.00 horas hasta completar aforo, darán comienzo a las 20.00 horas ambas jornadas.

Una programación musical que se completa con la proyección, entre concierto y concierto, de un compendio de piezas audiovisuales que resumen lo acontecido a lo largo del año en las diferentes fases de Sonora 2025, una edición con más de 130 bandas participantes en la fase de concurso y una final memorable celebrada en mayo en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria.

Viernes 17

La fiesta de la música en directo, el ‘festival de festivales’, comienza el viernes 17 de octubre a las 20.00h con la banda del sureste Enac Ska, en lo que será su primer directo en Las Palmas de Gran Canaria en su vuelta a los escenarios 27 años después. El regreso de Enac Ska es un acontecimiento del que será testigo el público que acuda a la Plaza de Santa Ana. Una banda de ska y reggae con actitud punk y rock cuya historia trascendió la insularidad, que se activa ahora con la misma convicción, actitud y repertorio que entonces y con una formación renovada.

En activo entre 1992 y 1998, la escena musical del sureste de Gran Canaria tuvo un antes y un después de Enac Ska. La banda supo ganarse el afecto de una legión de seguidores con una vibrante propuesta musical, en la estela de bandas como Negu Gorriak, una fusión de estilos con base ska que hacía de cada concierto un espectáculo frenético, cargado de teatralidad y de reivindicación cultural.

A las 21.15 horas es el turno de Liane, segunda clasificada de Sonora 2025, una de las voces más brillantes del talento emergente de las islas. Una artista urbana que combina fuerza, sensibilidad y un estilo mixto que abre las puertas del alma. Cada canción es un viaje, una historia contada con pasión y autenticidad.

El Dj Saot St, más invitados, uno de los nombres más representativos de la nueva escena urbana canaria, coge el relevo en el escenario de Santa Ana para calentar la plaza el viernes a las 22.10 horas. DJ y productor audiovisual, ha construido una carrera sólida al servicio del talento local, situándose como un punto de encuentro entre distintas generaciones y estilos.

La Pantera despliega su esperado show sobre las 23.45 horas. La Pantera es el alias del cantante, rapero y compositor grancanario Sergio Aimar Castellano, un fenómeno viral con una popularidad incontable en redes sociales y con cientos de miles de reproducciones en las plataformas de vídeo y streaming.

El cantante que firmó en 2021 el hit Cayó la noche junto a Quevedo y Juseph publicaba el pasado año su primer álbum, Una Semana Increíble. Un debut que ha espoleado su carrera, con un largo acompañamiento de artistas de la escena rap y urbana, caso de Maikel Delacalle, LuchoRk, El Ima, Raúl Clyde, Hecky, Soge Culebra y grandes referentes del rimadero nacional como Nach y SFDK.

Cartel Festival Sonora 25 / La Provincia

Sábado 18

El sábado 18 de octubre, el menú del Festival Sonora pivota entre el pegadizo house y funk de pulso guitarrero de la banda francesa Rinôçérôse, el rock alternativo de los madrileños Alcalá Norte, y las propuestas de fusión de Ale Acosta y de O.M. Domínguez & The Village Band.

O.M. Domínguez, ganador de Sonora 2025, abre los conciertos a las 20.00 horas con una propuesta de fusión de ritmos urbanos, toques isleños con identidad y una forma de contar historias que nos lleva por los senderos ocultos de la emoción. OM Domínguez no sigue tendencias, sino que las crea.

Ganador del Pasaporte Sonora al Festival Boreal y al Festival Starlite de Marbella -el mejor festival boutique del mundo, donde actuó frente a 3000 personas acompañado de la incomparable Village Band- ha demostrado que la música canaria tiene presente, tiene futuro… y tiene nombre propio.

Otro canario, el productor y músico lanzaroteño Ale Acosta, actúa el sábado a las 21.00 horas con un proyecto que fusiona lo antiguo, la música tradicional de las Islas, con nuevos horizontes sintéticos y de baile. Junto a Xerach Peñate y Carlos Sosa, el ex Fuel Fandango ha abierto nuevas puertas.

Ale Acosta presenta un trabajo de electrónica de baile pegado al surco, el paisaje y las gentes de su isla natal, en el que convergen distintos estilos fruto de su personalidad musical. La Ceniza, el tema que interpreta en su disco El Porvenir junto a la cantante palmera Valeria Castro, fue nominado en los Grammy Latinos 2024.

Sobre las 22.25 horas, la banda madrileña Alcalá Norte dará cuenta de su directo que la ha situado como un fenómeno musical en la escena nacional. Formada en Madrid en 2019… publicaron su primer álbum en abril de 2024 con el título Alcalá Norte, que los catapultó al éxito entrando en las listas Top 100 vinilos y Top 50 viral de Spotify.

Un grupo de barrio que se ha convertido en un fenómeno musical desde su irrupción en la escena española gracias a canciones como Supermán, La vida cañón, No llores Dr. G o Los Chavales, que recala en la capital grancanaria este sábado 18 de octubre con su primera gira nacional, Gira Cañón.

El baile francés

Rinôçérôse, banda de la localidad francesa de Montpellier, que lideran Jean-Philippe Freu (guitarra) y Patrice Patou Carrié (bajo), practica una suerte de house y funk con pulso orgánico de guitarras, bajo y batería, además de programaciones, que regresa a la capital grancanaria con la gira de presentación de su último trabajo discográfico, Psychôanalisis.

El nuevo álbum de Rinôçérôse, Psychôanalisis, viene a completar una ecléctica producción que deja títulos como Retrospective, Installation Sonore, Music Kills Me, Schizophonia, Futurinô y Angels and Demons. Este Psychôanalisis es su primera referencia en siete años.

Un directo el de Rinôçérôse que invita al baile con su peculiar fusión de música house y funk con guitarras que, para el concierto en Sonora, contará con las colaboraciones a las voces de Bnaan Watts y Jessie Chaton.