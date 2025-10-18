¿José Viera es un DJ de…?

Soy un DJ de formato abierto. Yo tengo preferencias personales por la música negra y el house. Pero, desde siempre, he pinchado de todo un poco, según el evento y lo que he visto que sea necesario pinchar.

¿Por qué se hizo DJ?

Siempre me gustó pasar muchas horas escuchando música. Y había algunos temas que me hicieron fantasear con la idea de ponerlos desde una cabina de DJ. La oportunidad me llegó por pura casualidad, ya que yo jugaba al billar en un local al que iba de joven. Y un día, el DJ residente habló de música conmigo y me propuso ser su aprendiz.

¿Cuál es la petición más absurda que le han hecho cuando pincha?

Una vez estaba yo en un evento que era de clara temática hip-hop, R&B y afrobeats y me pidieron un merengue.

Y quitando peticiones raras, ¿cuál es la situación más loca que ha vivido en una cabina?

Una vez había un equipo de gogós, tanto chicos como chicas, que usaron mi cabina como un camerino, aquello parecía la grabación de Calígula...

Los DJ estamos llenos de tics. ¿Tiene alguna manía o algún gesto raro al pinchar?

Yo necesito estar siempre a la izquierda, porque soy zurdo. Y si me ponen a la derecha, puedo trabajar, pero estoy incomodísimo.

Los DJ somos unos flipados de la música. ¿Cuál es la mayor locura que ha hecho por su culpa?

Yo creo que ha sido el dineral que me he gastado en cacharros para pinchar. O el haber decidido ser DJ profesional con dedicación total a este mundillo.

Quitando la música y pinchar, ¿cuáles son sus pasiones ocultas, eso que llena su tiempo y le hace feliz?

Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con los cacharros, ya sea la electrónica, incluso aprender a repararlos. También me gusta mucho la fotografía, el vídeo y la edición que ello conlleva.

La mayoría de los DJ no podemos vivir de la música. ¿Qué es lo que le da de comer?

Tengo la suerte de que la música es lo que me da de comer, ya que yo vivo exclusivamente de esta profesión, que es ser DJ.