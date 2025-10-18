Kira Miró, actriz: «El mayor reto de esta profesión es mantenerse»

Kira Miró (Santa Brígida, 1980) recibirá la Guayarmina de Honor en el Festival Internacional de Cine de Gáldar -que se celebra entre los días 18 y 25 de octubre- como reconocimiento a una trayectoria de más de dos décadas marcada por la versatilidad, el compromiso y el vínculo con su tierra. En los últimos meses, se la ha visto en la tercera temporada de Machos Alfa (Netflix), donde da vida a Luz, un personaje que enfrenta las nuevas realidades de las relaciones afectivas con humor y crudeza, y también formó parte del reparto de Odio el verano (2024), una comedia que protagoniza junto a Julián López, Malena Alterio o Roberto Álamo.

¿Qué supone para usted recibir la Guayarmina de Honor del Festival Internacional de Cine de Gáldar 2025?

El hecho de que sea en mi tierra y que me pongan en valor allí, es una ilusión añadida. Me hace mucha ilusión compartirlo con mi gente.

Usted se fue con 17 años a Madrid. Imagino que en ese momento no habría tanto cine en Gran Canaria ni festivales como el FIC de Gáldar. ¿Cómo ve que ha evolucionado la situación del cine en el Archipiélago en comparación con cuando usted empezó?

Muchísimo. Antes no rodaba prácticamente nada, era inexistente la industria en Canarias. Ahora mismo es uno de los focos principales, uno de los sitios más aclamados para cualquier rodaje. Se rueda muchísimo, hay mucha industria, hay muchas oportunidades. Aparte, yo no me fui para estudiar, yo me fui por mi madre, no a estudiar como actriz. Eso pasó después. Para mí no entraba dentro de mis planes.

¿Cuál cree que ha sido la clave que ha hecho que Gran Canaria sea ahora un sitio en el que se están haciendo tantos rodajes y está habiendo esta ebullición?

Primero porque creo que tenemos un decorado natural que es increíble, es muy variado, precioso, podrías estar en cualquier parte del mundo estando solo en Canarias por la diversidad de paisajes que tiene. Luego, el clima, que es muy amable durante todo el año, con lo cual tienes menos riesgo de cancelar por lluvias o por una serie de problemas climatológicos. Y creo que cada vez hay más industria, hay más profesionales del sector de ahí.

Si ahora estuviera empezando, ¿cree que se podría quedar en Canarias para formarse como actriz?

No lo sé porque no vivo ahí. Sería injusto que yo hablara de algo que desconozco. Pero sí que creo que cada vez hay más escuelas, que hay actores buenísimos y que sí, supongo que sí, pero vamos, no te podría decir. Yo creo que hay muchos actores que viven, que trabajan y se sostienen ahí. Además, ya poco se rueda en Madrid, ahora mismo se hace todo afuera. Se rueda Canarias, en el norte, Navarra. Ya no están tan centralizados los rodajes en la capital.

¿Cuál fue el mayor reto o desafío que tuvo que afrontar cuando empezó en la profesión?

Creo que el mayor reto de esta profesión es mantenerse. Poder comer de esta profesión. A veces tienes un golpe de suerte y te va muy bien, pero luego el teléfono no suena y te tiras sin trabajar mucho tiempo. A veces hay picos de moda que luego pasan. Entonces, poder comer de esta profesión es el verdadero reto.

Y ahora después de tus más de 20 años en la profesión, 25, dirías que este sigue siendo para ti el mismo reto. ¿Sigue siendo ese reto?

Creo que sí. Tienes el miedo. En mi profesión no he estado siempre trabajando, he tenido altibajos, ha sido una montaña rusa. El reto es mantenerse con la cabeza en su sitio y no desesperar. Y poder estar con los pies en la tierra. Mi reto sigue siendo, hoy por hoy, vencer este miedo a que a veces no me vaya muy bien. Me siento una afortunada, pero siempre tengo el miedo a que sea lo último que haga y que me tire mucho tiempo sin trabajar.

Es una en la que se pasa de cero a cien de un momento a otro. ¿Cómo afronta esas subidas y bajadas? ¿Ha encontrado algún truco en estos años que le ayude a mantener esa calma?

No hay trucos porque la calma no existe. La intentas mantener, pero no existe. Internamente, estás impotente, porque dices, ¿por qué no trabajo? Si soy la misma que hace dos meses y antes trabajaba y ahora no. No hay ningún truco especial. Depende del momento en el que te pille y de los recursos y los ahorros que tengas, desesperas más o menos. Cuando he tenido vacas flacas, he intentado hacer cursos de teatro para mantener a mi actriz activa, ir a terapia, estar con la familia y con los amigos, perfeccionar el inglés e intentar hacer todo lo que no se puede hacer cuando estás rodando, porque cuando lo haces estás cien por cien focus. Y si no estás rodando, estás promocionando algo que estás estrenando. No tienes tiempo para nada. Nosotros no disfrutamos de vacaciones. Las vacaciones son cuando te las pagan. Nosotros nos vamos al paro. Estás pensando: 'no me puedo gastar mucho', porque no sabes si vas a volver a trabajar en un mes o en seis. Siempre estás un poco en alerta. Es importante intentar nutrirte de tus amigas, de leer. Disfrutar un poco de la vida.

Durante su carrera ha sido una actriz muy versátil. ¿Cómo elige sus papeles? ¿Qué busca en un personaje? Imagino que no busca lo mismo en un personaje que interpreta ahora que lo que podía buscar hace diez o 20 años.

Por suerte, creo que ahora mismo mi ego como actriz o mi ambición ha bajado bastante. No busco demostrarle a nadie que puedo ser versátil y que puedo hacer este drama o aquella comedia. Cada vez quiero disfrutar más de esta profesión y no demostrarle nada a nadie, sino vivirla con pasión y amor. No es que elija, ojalá pudiera elegir. Trabajo desde hace mucho tiempo para poder pagar mi alquiler, para poder pagar mi vivir de esto sin un plan B, que de momento lo consigo. Pero no elijo grandes proyectos, simplemente trabajo. Mi objetivo ahora mismo es hacer carrera de trabajar y aprender de esta profesión. Porque sigo aprendiendo. Voy eligiendo porque me van quedando proyectos y los voy haciendo. No es que tenga 8.000 en la mesilla de noche. Pero sí que me gusta elegir según el guion, si me veo, los compañeros o quién dirige. Creo que en esta profesión eligen dos personas: Penélope Cruz y Javier Bardem. El resto hacemos lo que podemos. Hoy por hoy, prefiero hacer un proyecto y aprender de él, que quedarme en mi casa porque no me aporte una serie de cosas o porque necesito que me de algún tipo de caché. Prefiero ir aprendiendo de esta profesión. He hecho proyectos que han estado mejor y otros que han estado peor, pero de todos he aprendido y todos me hacen ser la actriz que voy siendo.

¿Qué consejo le daría a los jóvenes canarios a los que les gustaría seguir un camino similar al que ha elegido usted?

Es difícil para mí dar un consejo, porque no me considero nadie importante como para dar un consejo a nadie. Creo que cada uno debe escoger su camino sin medirse con nadie más, sin envidiar a nadie, sin apagar la luz de nadie, simplemente siendo uno mismo. Todos somos únicos y tenemos algo especial. Y que hoy no desistan porque no les cojan para un proyecto. Eso no quiere decir que no tengas talento, porque depende de millones de factores que no están relacionados con eso. Y que persistan. Que persistan y persistan.